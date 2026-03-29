Biträdande rektor till Vårbyskolan i Huddinge Kommun
2026-03-29
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.

Publiceringsdatum 2026-03-29
Vårbyskolan har ca 35 medarbetare och ca 250 elever i årskurserna 4 - 9. Som biträdande rektor ingår du i enhetens elevhälsoteam och är en del av Vårby Rektorsområdets ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor på Vårbyskolan, Grindstuskolan, Vårbackaskolan och ekonom.
Vårbyskolan ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. De flesta eleverna har ett annat modersmål än svenska. Skolan är digitaliserad och vi samarbetar inom enheterna på olika nivåer.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas! Vill du ha kollegor som stöttar och ger varandra energi att driva framåt? Då har du hittat rätt ställe! Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen att söka och bli en av oss!
Vi söker ytterligare en biträdande rektor till Vårbyskolan. Du kommer att ansvara för vår nystartade AGR, åk 4-5 samt fritidshemmet. I uppdraget ingår att tillsammans med ledningsgruppen planera och leda skolornas verksamhet i Vårby rektorsområde. Du förväntas ha ett extra nära samarbete med biträdande rektor för åk 7-9 i syfte att skapa en sammanhållen skolkultur. Du ansvarar för att enheten arbetar utifrån gällande styrdokument och genomför uppföljningar och utvärderingar utifrån skolans rutiner. Du arbetar nära tillsammans med skolans lärare, fritidspersonal, skolledning och elevhälsoteam. Du har personalansvar för ett ca 15-tal medarbetare, där du genomför medarbetarsamtal samt deltar i rekryteringsprocesser.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Lärarexamen med pedagogisk inriktning
• Erfarenhet av att ha arbetat i en ledande roll som biträdande rektor, förstelärare eller arbetslagsledare inom grundskolan
• Förmåga att utifrån din bakgrund och utbildning hantera frågor inom elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete, arbetsmiljö, samt utveckling av pedagogiska verksamheter
• God kunskap att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
• Arbetat med andraspråksinlärning i ett mångkulturellt område
• Erfarenhet av att ha arbetat inom AGR
• Genomförd rektorsutbildning eller påbörjad rektorsutbildning
• Erfarenhet av att leda verksamheten både gällande skola och fritidshem
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljö-processen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
Vi söker dig som är lyhörd och trygg i ditt ledarskap med förmåga att driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål både vad gäller kunskapsresultat och det sociala klimatet.
Vi arbetar som team men uppdraget kräver också att du kan arbeta självständigt, vara strategisk och lyhörd.
Du är lösningsfokuserad och har förmågan att skapa ett bra samarbete mellan personal och med vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av Lena Sjögren tel.08-53535862 Lena.Sjogren@huddinge.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Vårbyskolan Kontakt
Rektor Vårby RO
Lena Sjögren lena.sjogren@huddinge.se 08-53535862 Jobbnummer
9825786