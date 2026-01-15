Biträdande rektor till två nya resursskolor, Danderyds kommun
2026-01-15
Vill du vara med och starta upp Danderyds kommuns två nya resursskolor? Vi söker en biträdande rektor som kommer att ha verksamhetsansvaret för skolorna tillsammans med rektor.
I skrivande stund planerar vi för två resursskolor som kommer att starta i Danderyds kommun hösten 2026. Skolorna kommer att ta emot elever med ett omfattande och varaktigt behov av särskilt stöd. En resursskola för åk F-6 kommer att finnas på Kyrkskolan och en resursskola för åk 7-9 kommer att finnas på Fribergaskolan.
Är du en engagerad och utvecklingsfokuserad ledare som ser fram emot detta lika mycket som vi gör? Kom och var med från start i rollen som biträdande rektor. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor har du verksamhet- och personalansvar. I gott samarbete verkar du för att skolorna uppfyller framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller hög kvalitet. Du förvaltar samt utvecklar skolorna inom given ekonomisk ram.
Arbetet kommer till en början innebära att starta i gång skolorna och sätta processer. Du säkerställer att det finns riktad kompetens och leder det övergripande arbetet. Ni arbetar för att ge de bästa möjligheterna för elever att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar i den anpassade lärmiljön.
Resursskolorna är placerade på två grundskolor i kommunen, du kommer att ha ett nära samarbete med respektive skola och den centrala elevhälsan. Du rapporterar till rektorerna på Fribergaskolan och Kyrkskolan. Du kommer att ingå i av en rektorernas ledningsgrupp bestående av biträdande rektorer, skolintendent och rektor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lärarutbildning med lärarlegitimation.
* En påbörjad eller genomförd rektorsutbildning.
* Erfarenhet som biträdande rektor eller rektor.
* Är väl förtrogen med de aktuella styrdokumenten.
* Har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet som skolledare eller av utvecklingsarbete på resursskola.
* Har dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en trygg ledare med ett aktivt och modigt ledarskap som stärker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utvecklas och ta ansvar. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna utmaningar. Du arbetar strukturerat och kan initiera och driva utveckling samt processer både på kort och lång sikt, samt planera och organisera verksamheten utifrån kommunens mål. Du värderar ett gott samarbete på arbetsplatsen med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och är mån om att bygga goda relationer i dina samarbeten. Du verkar för det bästa för helheten.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
