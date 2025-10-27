Biträdande rektor till Tallvägen och Kronans förskola
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Sundsvall Visa alla pedagogchefsjobb i Sundsvall
2025-10-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall
Nu söker vi en biträdande rektor till Tallvägens förskola, Öppna förskolan i Bredsand och Kronans förskola.
Sundsvalls kommuns förskolor och skolors uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Respektive skolform ska i samarbete med hemmen främja barnen och elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Varje dag möter våra ca 3 000 medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans ca 16 000 barn och elever på fler än 130 enheter. Varje dag finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling. Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Vill du vara en del av ett rektorsområde där en välfungerande ledningsorganisation och engagerad personal samverkar för att sätta barnens bästa, lärande och utveckling i fokus? I så fall har vi en tjänst som kan vara perfekt för dig, då den ger dig möjligheten att vara med och forma en hållbar framtid för våra barn. Tillsammans skapar vi ett värde och bidrar till att förbättra livskvaliteten för barnen på våra förskolor.
Ledningsgruppen har ett gemensamt kontor på Skönsmon och arbetar tillsammans i ett nära samarbete. Ditt team utgörs av en rektor, fyra biträdande rektorer och två specialpedagoger.
Är du intresserad att vara med är du varmt välkommen med din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Tjänsten är mångfacetterad och ditt uppdrag omfattar bland annat att du, tillsammans med rektor och områdets ledningsgrupp, ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbetet och säkerställer att enheterna har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Uppdraget innebär ett nära samarbete med verksamheterna. Tjänsten innefattar personalansvar för ett antal medarbetare.
Som biträdande rektor har du ett viktigt ansvar i att stötta rektor för att följa upp och analysera enheternas resultat. Uppdraget är att arbeta nära verksamheterna för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt i vårt förskoleområde.
Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har.Kvalifikationer
Vi söker dig som är väl förtrogen med förskolans uppdrag utifrån våra styrdokument och har förmåga att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Vi förutsätter att du har akademisk examen med inriktning mot pedagogik.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare
* erfarenhet av arbete med lärande med hållbar utveckling
* ledarskapserfarenhet
* gått Chefsförsörjningsprogrammet eller annan ledarutbildning
Tjänsten ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har god digital mognad och är van att arbeta med digitala verktyg samt erfarenhet av arbete i Office-paketet. B- körkort är ett krav.
För att trivas i rollen som biträdande rektor är du en person som trivs med att ta ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och driver dina processer framåt på ett självständigt sätt. Ledarskap är en central del av denna roll, där du förväntas inspirera och motivera dina medarbetare mot gemensamma mål. En helhetssyn är avgörande för att kunna hantera komplexa utmaningar och se till att hela verksamheten jobbar mot rätt mål. Vi ser också efter någon med starkt omdöme som kan fatta välgrundade beslut i olika situationer. Du har vidare god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Susanne Berggren susanne.berggren@sundsvall.se +46 73 271 18 44 Jobbnummer
9574691