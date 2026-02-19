Biträdande rektor till skolområde 6 i Nordost i Göteborg
Varmt välkommen till skolområde 6 i Nordost i Göteborg, som innefattar Kvibergsskolan F-9 samt Kvibergsnässkolan F-9 anpassad grundskola.
Vi söker nu en biträdande rektor till vårt skolledningsteam med extra ansvar för Kvibergsnässkolan!
Om oss - Skolområde 6 Nordost
Skolområde 6 i nordöstra Göteborg är ett utvecklingsinriktat skolområde där vi arbetar långsiktigt för att skapa hållbara lärmiljöer med hög kvalitet, tydlig struktur och stark värdegrund. Här ingår Kvibergsskolan F-9 och Kvibergsnässkolan 1-9, två skolor som tillsammans rymmer både bredd och spets i uppdraget.
Kvibergsnässkolan är en anpassad grundskola årskurs 1-9 för elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med neuropsykiatriska tilläggsdiagnoser. Undervisningen vilar på evidensbaserade metoder och sker i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet. Trygghet, tydlighet och förutsägbarhet präglar hela skoldagen och ställer höga krav på ett närvarande och professionellt ledarskap.
Kvibergsskolan F-9 är en modern och digitalt medveten skola med två skolhus (F-3 och 4-9). Våra lärmiljöer är flexibla och utformade för att möta framtidens lärande. Vårt arbete genomsyras av visionen #Hållbarttillsammans och en kultur där vi tar ansvar för både resultat, relationer och arbetsmiljö - vi vill varandra väl och gör varandra bra.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av vårt ledningsteam och arbetar tillsammans med rektor och ytterligare tre biträdande rektorer för att leda skolområde 6 i Nordost, som omfattar Kvibergsskolan F-9 och Kvibergsnässkolan åk 1-9.
Du kommer att arbeta operativt och leda arbetet på vår anpassade grundskola Kvibergsnässkolan åk 1-9. Det innebär att du självständigt leder kärnprocesserna och arbetar dagligen med att göra skillnad för de 16 eleverna som går på skolan. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Du kommer att ha personalansvar för drygt 20 medarbetare och med det kommer ett arbetsmiljöansvar. Utöver detta kommer du ha tätt samarbete med skolledningsteamet med olika uppdrag som bland annat handlar om samverkan, resultatuppföljning, schemaläggning, resursplanering, ekonomi och annat som hör till en skollednings kvalitetsarbete. Du kommer att arbeta nära den samlade elevhälsan för att stödja det förebyggande och främjande arbetet.
I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
- Högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
- Erfarenhet av någon form av ledaruppdrag
- Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
- Kännedom om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
- har kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
För tjänsten är det även meriterande om du:
- har gått rektorsutbildning och/eller något annat ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
- har skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
- har erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
- har erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret (exempelvis skollagen och arbetsmiljölagen)
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete inom anpassad grundskola
- har erfarenhet av ledarskap inom socioekonomiskt utsatta områden och samverkan med externa aktörer i denna kontext
Som biträdande rektor är du en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Vidare är det viktig att du har god samarbetsförmåga då du kommer har ett nära samarbete med skolledningstemat.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras genomföras 12/3 eftermiddag och 13/3 eftermiddag.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
