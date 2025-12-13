Biträdande rektor till Orresta och Tortuna skolor och förskolor
Nu söker vi en biträdande rektor till Orresta och Tortuna skolor och förskolor! Med stort engagemang för barnen och eleverna och deras utveckling inspirerar du, och får med dig dina medarbetare mot uppsatta mål. Trivs du i den lilla skolan på landbyggden men närhet till natur och mindre arbetsgrupper- då är det här uppdraget för dig!Publiceringsdatum2025-12-13Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor hos oss arbetar du tillsammans med rektor och delar ansvaret för skolornas verksamheter och personal. Förutom förskola finns här, förskoleklass, och grundskola 1-6 på både Orresta- och Tortuna skola. Du har ett särskilt ansvar för förskolorna och är chef för personalen som arbetar där. Du och rektor har ett gemensamt ansvar för helheten där en viktig del är samverkan mellan skolorna och förskolorna. Ert fokus är att jobba vidare med den kultur, trivsel och arbetsglädje som finns här, och att skapa en samsyn för att få likvärdighet i verksamheterna. Tillsammans jobbar ni aktivt för att ta till vara på personalens driv och nyfikenhet för att skapa gemensamma rutiner och långsiktigt tänk, och ni gör rum för forum för personalen att dela med sig och lära av varandra.
Som biträdande rektor arbetar du strategiskt med förbättring och skapar strukturer som främjar både din egen och dina medarbetares utveckling, i linje med förskolans och skolans mål och behov. Du ingår också i rektorsgruppen för biträdande rektorer för våra kommunala skolor och förskolor. På ledarforum arbetar vi gemensamt för att utveckla skolans och förskolans organisation och undervisningskvalitet med stöd av våra gemensamma ramverk, vår GPI och GPS.
Din kompetens
Ditt ledarskap präglas av tydlighet, ödmjukhet och struktur. Du är smidig men modig och vill ha ett nära samarbete med din personal och visar intresse och en nyfikenhet för deras arbete. Du trivs i samarbeten och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer med såväl personal som barn/elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att du har båda skolornas och förskolans verksamheter i tankarna vid beslutsfattande, kommunikation och informationsspridning. Du agerar rättvist och beslutsamt med verksamhetens bästa i fokus.
Vi söker dig med en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och erfarenhet av att arbeta som ledare inom skola eller förskola. Du bör också ha aktuell erfarenhet av arbete inom förskolan för att på bästa sätt leda personalen. B-körkort är ett krav då skolorna ligger en bit ifrån varandra och man enklast tar sig mellan dem med bil. Dina kunskaper i svenska i tal och skrift är mycket goda och likaså dina IT-kunskaper. Har du arbetat med IST-skola så är det ett plus. Vi ser det som meriterande om du gått någon ledarskapsutbildning eller kanske har en pedagogista- eller specialpedagogikutbildning.
Vi erbjuder
Orresta och Tortuna skolor och förskolor är både landsbygdsskolor med närhet till naturen och mycket frisk luft och uteaktiviteter för barnen/eleverna. Arbetsgrupperna på förskolorna är små men starka och har jobbat många år tillsammans. Man stöttar varandra på ett unikt sätt och trivseln och sammanhållningen är stor. Extra stolta är vi över vår vackra trädgård där vi odlar tillsammans med barnen. Även våra fina resultat i enkäter till barn och vårdnadshavare där trygghet och kvaliteten står ut.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
