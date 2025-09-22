Biträdande rektor till Myrsjöskolan F-6, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö rektorsområde
2025-09-22
Är du en erfaren skolledare inom grundskolan som drivs av hög undervisningskvalitet, ständig utveckling och stort delegerat ansvar? Vill du arbeta tillsammans med en stabil och engagerad personalgrupp med stark sammanhållning och hög kompetens? Lockas du av en kompetent och prestigelös ledningsgrupp med humor, högt i tak och ett öppet diskussionsklimat? Sök då rollen som biträdande rektor på Myrsjöskolan F-6!
Välkommen till Myrsjö rektorsområde
Myrsjö rektorsområde har ett starkt fokus på undervisningskvalitet, struktur, systematiskt förbättringsarbete och att möta varje elevs behov.
Vi arbetar aktivt med att förbättra övergångarna mellan skolformer och stadier för att främja elevernas kunskapsutveckling. Med höga ambitioner arbetar vi varje dag mot målet att Myrsjö rektorsområde ska erbjuda förskolor och skolor i världsklass.
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett stort ansvar och tydligt delegerat uppdrag som ger dig frihet att påverka och driva utvecklingen framåt. Rektorn har det övergripande ansvaret för rektorsområdet, medan du som biträdande rektor ansvarar både operativt och strategiskt för din verksamhet. Tillsammans med rektor, tio biträdande rektorer och en administrativ chef ingår du i Myrsjö rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer.
Du samarbetar nära skolans tre andra biträdande rektorer och delar det ansvaret för F-6 tillsammans med en kollega. Du utövar ett nära operativt och pedagogiskt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare, vilket inkluderar medarbetarsamtal, lönesamtal och rekrytering. Du säkerställer att undervisning, bedömning och betygsättning håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. I rollen ingår att planera och genomföra lärarmöten, arbetslagsledarmöten, studiedagar, APT, kompetensutveckling, skolans traditionella aktiviteter samt samverkan med fackliga parter. Utöver detta har du ett särskilt ansvar för ekonomisk uppföljning, tjänstefördelning, schemaläggning, fastighetsfrågor och IT-utveckling. Viss undervisning kan komma att ingå i rollen.
Myrsjöskolan är en mycket välfungerande skola med hög kvalitet. En viktig del av ditt uppdrag är att både bevara och vidareutveckla denna höga kvalitet. Genom samarbete med arbetslagsledare, ämnesansvariga och ledningsgruppen driver du den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Du kan även få ansvar för att driva och utveckla specifika områden inom hela rektorsområdet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
pedagogisk högskoleexamen med lärarlegitimation för grundskola eller gymnasiet
flerårig och aktuell erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom grundskola
erfarenhet av personal-, ekonomiskt resultat- och arbetsmiljöansvar
erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete inom grundskola
erfarenhet av schemaläggning och tjänsteplanering
god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg både som pedagogiskt stöd och för administration och kommunikation
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom låg- och/eller mellanstadiet
erfarenhet av att arbeta som lärare på låg- och/eller mellanstadiet
genomförd eller pågående rektorsutbildning
erfarenhet av att driva och utveckla skolans pedagogiska användning av IT
erfarenhet av elevhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
erfarenhet av budgetansvar
erfarenhet av att leda och driva fritidshemmets verksamhet och utveckling
erfarenhet av att arbeta som skolledare i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att lyckas som biträdande rektor behöver du både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du bidrar aktivt i ledningsgruppen samt ser värdet av nära samarbete med arbetslagsledare och ämnesansvariga. Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur och en tydlig organisation. Samtidigt arbetar du mål- och resultatinriktat med fokus på både elevernas lärande och ekonomi. Med ett helhetsperspektiv fattar du beslut och prioriterar utifrån elevernas bästa, verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar. På så sätt bidrar du både till elevernas utveckling och skolans höga resultat. Vi söker en självständig, nyfiken och modig ledare som tar ansvar och vågar tänka nytt för att utveckla Myrsjöskolan, rektorsområdet och sig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Myrsjöskolan är en stor och populär F-9 skola med cirka 1100 elever. Skolan är belägen i ett naturskönt område i Orminge/Saltsjö-Boo, nära både kultur och natur, med goda kommunikationer till Slussen på cirka 20 minuter. Området växer och präglas av många barnfamiljer samt har goda förutsättningar för idrottsaktiviteter. Vi är en uppskattad skola där både elever och personal trivs. Personalgruppen är stabil, engagerad och erfaren med stark sammanhållning och hög kompetens, vilket skapar trygghet, trivsel och goda resultat. Vi har väl utarbetade rutiner, hög undervisningskvalitet, en välutvecklad IT-miljö, två stora elevhälsoteam och fyra särskilda undervisningsgrupper. Vi erbjuder pedagogisk lunch lagad från grunden samt god tillgång till parkering. Läs mer om oss här
Som biträdande rektor blir du en del av en prestigelös och kompetent ledningsgrupp där humor, högt i tak och ett öppet diskussionsklimat är en självklarhet. Vi stöttar varandra, samarbetar och delar gärna erfarenheter, idéer och framgångar. Vi arbetar utifrån principen "att våga göra och att våga dela". Här blir du en del av en stabil organisation med tydlig struktur. Med stort delegerat ansvar och en central roll i Myrsjöskolans och rektorsområdets utvecklingsarbete får du både frihet och möjlighet att utveckla verksamheten och växa i din roll som skolledare.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
