Biträdande rektor till Lunnevads folkhögskola
Region Östergötland / Pedagogchefsjobb / Linköping Visa alla pedagogchefsjobb i Linköping
2026-06-30
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Lunnevads folkhögskola är en mötesplats för skapande, reflektion och personlig utveckling. Nu söker vi en biträdande rektor som vill vara med och leda och utveckla vår verksamhet med särskilt ansvar för musiklinjen och konstlinjen, i nära samverkan med det regionala kulturlivet och dess föreningar och organisationer.
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden. Vreta Utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Lunnevad erbjuder allmän kurs, samt specialkurser inom musik, dans och konst. Delar av dansutbildningen är förlagd till lokaler i Linköping. Möjlighet att studera på allmän kurs finns också vid Lunnevads filial i Mjölby.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
Om arbetsplatsen
Lunnevads folkhögskola har en stark bildnings- och konstnärlig tradition där deltagarnas lärande och utveckling står i centrum. Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö där utbildning, kultur och samverkan med omvärlden är en naturlig del av vardagen.
Verksamheten präglas av engagemang, närhet och ett levande bildningsuppdrag. Vi arbetar för att deltagare ska kunna växa i en miljö som förenar kunskap, kreativitet och mänskliga möten.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du ett övergripande ansvar tillsammans med rektor för delar av skolans verksamhet. Du ingår i skolans ledningsgrupp och har ett särskilt ansvar för musiklinjen och konstlinjen.
I rollen ingår att:
• leda och utveckla musiklinjen och konstlinjen,
• ha personalansvar för berörda medarbetare,
• ansvara för planering, uppföljning och kvalitetssäkring,
• medverka i skolans övergripande ledning och verksamhetsutveckling,
• initiera och utveckla samarbeten med föreningar, organisationer och aktörer inom dans, konst och musik,
• bidra till att stärka skolans roll i det regionala kulturlivet,
• skapa goda förutsättningar för deltagarnas lärande, konstnärliga processer och personliga utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning,
• erfarenhet av pedagogiskt ledarskap,
• god förståelse för folkhögskolans uppdrag och villkor,
• erfarenhet av estetiska utbildningar, gärna inom musik och/eller konst,
• förmåga att bygga och utveckla samverkan med externa aktörer,
• god organisatorisk förmåga och vana att arbeta både strategiskt och operativt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med föreningsliv, kulturorganisationer eller andra aktörer inom dans-, konst- och musikområdet.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en tydlig, lyhörd och relationsskapande ledare som trivs i en kreativ miljö. Du har förmåga att skapa engagemang, struktur och delaktighet samt ett genuint intresse för folkbildning, kultur och människors utveckling.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Bifoga CV och personligt brev.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lunnevads folkhögskola (visa karta
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583 92 VIKINGSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gemensamt Lunnevad Kontakt
rektor
Torleif Ander torleif.ander@regionostergotland.se 0722-252785 Jobbnummer
9986005