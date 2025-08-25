Biträdande rektor till Ludvika kommuns Anpassade Grundskola
2025-08-25
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Vi söker en engagerad Biträdande Rektor till Ludvika kommuns Anpassade Grundskola!
Är du en driven och erfaren pedagogisk ledare med ett stort hjärta för elever med särskilda behov? Brinner du för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential? Då kan du vara den vi söker!
Den anpassade grundskolan är en stor organisation med över 50st personal fördelad på två skolenheter. Björkås skola finns i Grängesberg, eleverna läser ämnesområden år 1-9 och ämnen år 1-6. Det finns även ett fritidshem på Björkås skola. Björkhaga skolan finns i Ludvika, eleverna läser ämnen år 7-9.
Skolorna genomsyras av vår gemensamma vision "Viktigt på riktigt!" Självständighet, trygghet, delaktighet och AKK är viktiga grundstenar på skolan, med fokus på kunskapsutveckling och framtid. Varje skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där. Vi arbetar med att erbjuda en undervisning av hög kvalitet anpassad efter varje elevs unika förutsättningar och behov.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som biträdande rektor kommer du att ha en nyckelroll i skolans ledning/ledningsgrupp och arbeta nära rektor med att leda och utveckla verksamheten. Du kommer att vara delaktig i det strategiska arbetet samtidigt som du är en tydlig och närvarande ledare i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Pedagogiskt ledarskap: Aktivt driva och utveckla det pedagogiska arbetet för att säkerställa hög kvalitet och relevant undervisning för eleverna i anpassad grundskola.
• Personalansvar: Ansvara för vissa personalgrupper.
• Elevhälsa: Vara en viktig del av skolans elevhälsoteam och bidra till att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.
• Administrativt arbete: Ansvara för tex schemaläggning, vikariehantering och delar av budgetansvaret.
• Kvalitetsarbete: Leda och delta i det systematiska kvalitetsarbetet, inklusive uppföljning och analys av resultat.
• Samverkan: Företräda skolan i kontakt med vårdnadshavare, myndigheter och andra samarbetspartners.
På våra skolor får du möjlighet att arbeta i en varm och kollegial miljö med engagerade medarbetare som brinner för sitt uppdrag. Vi erbjuder mentorskap, ett nära samarbete med rektor, en engagerad ledningsgrupp och friskvårdsförmåner. Du kommer att ha en central roll i att forma framtidens anpassade grundskola.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och relationsskapande ledare och har du erfarenhet från arbete inom anpassad grundskola är det meriterande. Du är driven, strukturerad och har en förmåga att inspirera och engagera din omgivning.Kvalifikationer
• Pedagogisk högskoleexamen: Exempelvis lärarexamen med inriktning specialpedagogik/speciallärare, eller annan relevant pedagogisk examen.
• Dokumenterad erfarenhet: Av arbete som lärare eller specialpedagog inom grundskolan eller den anpassad grundskola.
• Ledarerfarenhet: Erfarenhet av att leda pedagogiska processer, arbetslag eller projekt. Erfarenhet som biträdande rektor eller motsvarande är meriterande.
• Kunskap om styrdokument: Mycket god kunskap om läroplanen för anpassad grundskola och relevanta styrdokument.
• Kommunikativ förmåga: Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Rektorsutbildning eller påbörjad sådan.
• Arbete i den anpassade grundskolan eller andra specialpedagogiska uppdrag.
• Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.
• Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning.Dina personliga egenskaper
• Elevfokus: Du har en stark tro på varje elevs förmåga och en förmåga att se deras potential.
• Relationsskapande: Du är lyhörd och bygger goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare.
• Lösningsorienterad: Du ser möjligheter i utmaningar och är proaktiv i ditt arbetssätt.
• Strukturerad och organiserad: Du är effektiv och förmår att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
• Utvecklingsorienterad: Du är intresserad av att ständigt utveckla dig själv och verksamheten.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på www.ludvika.se
Jobba hos oss - Ludvika kommun.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas.
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning semesteranställning, heltid, oreglerad arbetstid
Tillträde: enligt överenskommelse
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut tas.
Det kan eventuellt göras en bakgrundskontroll.
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Rektor Eva Johansson 0240 863 74 eva.johansson1@ludvika.se
Arbetstagarorganisation Sveriges skolledarförbund nås via kommunens växel 0240 860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 250917. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ersättning
Lön utifrån behörighet och erfarenheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9473808