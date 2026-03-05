Biträdande rektor till Lärjeskolan anpassad grundskola i Göteborg
Om skolan
Hjärta Hjärna Hjällbo - välkommen till Lärjeskolan!
Lärjeskolan är en grundskola och en anpassad grundskola.
Här går elever i förskoleklass till årskurs 9 samt elever i anpassad grundskola i årskurs 7 till 9. Skolan har cirka 650 elever och cirka 100 medarbetare. På Lärjeskolans anpassad grundskola går idag 23 elever fördelade på tre klasser där eleverna läser både enligt läroplanen för ämnen och ämnesområden. Antalet medarbetare i anpassad grundskola är 25. Lärjeskolan är en nybyggd skola med moderna lokaler för just anpassad grundskola.
För oss är arbetsglädje viktigt, för elever såväl som medarbetare. Vi jobbar för att hela tiden utveckla vår verksamhet med elevens kunskapsutveckling och mående i fokus. Lärjeskolans anpassade grundskola har bland annat fokus på självständig kommunikation och allas rätt till ett språk.
Lärjeskolan är en sammanhållen enhet där vi alla har nära till varandra. Ledningsteamet består av rektor och tre biträdande rektorer F-6/7-9/anpassad grundskola som huserar i en och samma skolbyggnad. Det möjliggör ett nära och tätt samarbete. Du ansluter till ett sammansvetsat ledningsteam där vi stöttar varandra och fattar beslut tillsammans. Tjänsten innebär ansvar för skolans anpassade grundskola.
Skolan har ett komplett elevhälsoteam som omfattar 2 kuratorer, 2 skolsocionomer, 2 skolsköterskor, 3 specialpedagoger, integrationsmentor samt en egen skolpsykolog. Vi arbetar tillsammans med fokus på trygghet, studiero och god undervisning.
Biträdande rektors arbete innebär att man utövar ett ledarskap nära elever och medarbetare och arbetar aktivt i skolledningsteamet. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. I rollen har du personal- och verksamhetsansvar och driver det systematiska kvalitetsarbetet inom ditt verksamhetsområde. Detta innebär att du leder och fördelar arbetet för din grupp, håller i regelbundna medarbetarsamtal samt agerar lönesättande chef. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. En del av ditt uppdrag är arbetsmiljöansvar för att säkerställa en trygg och stimulerande miljö för både elever och medarbetare. I uppdraget ingår även sedvanligt myndighetsansvar rörande LSS, kontakt med habilitering, skolskjuts mm.
I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor. Som ny i staden, eller i ett nytt uppdrag, finns också möjligheten till att få en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
• 4 års erfarenhet av arbete i skola
• tidigare ledarerfarenhet.
• kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för samtliga skol-och verksamhetsformer inom grundskolan.
Meriterande för tjänsten är:
• genomförd rektorsutbildning och/eller ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildning
• skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
• erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• erfarenhet av ansvar för arbetsmiljöfrågor
• erfarenhet av arbete som legitimerad lärare i anpassad grundskola
• erfarenhet av arbete som specialpedagog
• erfarenhet av ledarskap inom socioekonomiskt utmanande områden och samverkan med externa aktörer i denna kontext
Som person är du engagerad med förmåga att inspirera dina medarbetare. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter för att nå långsiktiga mål. Genom att vara en tydlig och god kommunikatör får du gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare. Du har förmåga att hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt och för dig är det viktigt att aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv och du är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Ditt strukturerade arbetssätt resulterar i att du använder tiden effektivt och att du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Därtill har du förmåga att analysera nuläget och kan använda din analys för att metodiskt planera framåt. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola.
