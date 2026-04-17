Biträdande rektor till Kvarnbergsskolan i Huddinge
2026-04-17
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om tjänsten
Kvarnbergsskolan är en 7-9 skola med ca 700 elever och ca 70 medarbetare som kommer till jobbet varje dag och gör skillnad. Det är en skola med en stark Vi-känsla, med en mycket kompetent, engagerad och stabil personalgrupp.
Skolan ligger i anslutning till Kvarnbergsplan med närhet till goda kommunikationer - pendeltåg och bussar. Skolan består av 3 byggnader vackert belägna runt en skolgård och Kvarnberget. Skolan har en egen skolrestaurang, där två kockar tillsammans med sitt team lagar god mat som både personal och eleverna uppskattar.
Eleven är alltid i fokus. Vi har en mycket god måluppfyllelse och ett högt meritvärde samt goda resultat gällande trygghet. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolsköterskor, skolpsykolog, socialpedagoger och kurator som arbetar tillsammans och i team utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi har en tydlig organisation med inarbetade strukturer och rutiner.
Vi är stolta över Kvarnbergsskolan - en plats där både elever och medarbetare trivs och vill fortsätta vara en del av gemenskapen.
Vi söker dig som är en lagspelare. Tillsammans med ledningsgruppen som består av ytterligare två biträdande rektorer, samt rektor, vill vi att din erfarenhet och ditt engagemang ska utveckla skolan framåt.
I ditt ledarskap tar du ansvar och ser helheter samtidigt som du är operativ och kan agera på detaljnivå. Du har energi, glädje och humor!
Som biträdande rektor för åk 7-9 har du huvudansvar för åk 7, personal, och våra SU grupper på skolan. Du ansvarar bland annat för medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Du ingår i skolans ledningsgrupp, elevhälsoteam och arbetar tillsammans med övriga i skolledningen för att utveckla och leda skolan mot gemensamma mål. Du får stöd av både lokala samt centrala stödfunktioner som IT, HR-sektionen, Trygghet och särkerhetssektionen, jurister mfl.
Vem är du?
Rollen ställer höga krav på att du är operativ och verksamhetsnära samt bygger goda relationer till personal, elever, vårdnadshavare och kollegor genom ett tryggt och tydligt ledarskap. Rollen innebär även att du kommer leda och driva ett kontinuerligt förändringsarbete som syftar till att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier och trivas på skolan.
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och giltig lärarlegitimation
Erfarenhet som skolledare med personalansvar i grundskolan eller gymnasium
Erfarenhet att leda särskilda undervisningsgrupper och har goda kunskaper inom NPF och specialpedagogik
Slutfört alternativt påbörjat rektorsprogrammet
Goda digitala kunskaper
God kommunikativ förmåga att utrycka dig väl i både tal och skrift
Kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt erfarenhet av samverkan med fackliga parter.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att leda elevhälsoarbete, förstelärare och andra grupper på skolan.
Erfarenhet av tjänstefördelning och schemaläggning.
Kunskaper gällande administrativa system som används inom Huddinge kommun exempelvis V-klass,Prorenata, Adato, Edlevo, Heroma.
Vi söker dig som är strukturerad, systematisk och strategisk i ditt sätt att arbeta och leda. Du tycker om att arbeta tillsammans och ser hela skolan som ditt ansvar. Vi-känsla och att arbeta i team är något du uppskattar och ser som viktigt.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av biträdande rektor Linda Seman (rektor from 1 augusti 2026)
tel.08-535 307 15 linda.seman@huddinge.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
