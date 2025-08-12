Biträdande rektor till Kungsholmens grundskola
2025-08-12
Välkommen till oss
"Kungsholmens grundskola - en skola att längta till"
Vi är en innerstadsskola F-9 bestående av grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb med cirka 1150 elever och cirka 190 medarbetare, där andelen legitimerade lärare är hög.
Våra jämförelsetal avseende elevprestationer, AMI och ekonomisk resultatuppföljning har varit höga och stabila över tid.
Vår verksamhet bedrivs i två fastigheter, en vid Fridhemsplan och en vid Stadshagen. Vi ansvarar även för en av Stockholms stads skolakuter. Skolan har nära till kommunikationer, grönområden, Mälaren samt stadens kulturutbud, något som används som kompletterande lärmiljöer i undervisningen.
Ledningsgruppen består av rektor och fem biträdande rektorer samt en administrativ chef. Vi är ett engagerat team som samarbetar tätt. Genom att lägga en stabil grund under de tidiga skolåren tänker vi att eleverna ges goda förutsättningar för att lyckas under hela sin skolgång.
Läs mer om vår skola: Kungsholmens grundskola, anpassad grundskola 1-9
Vi erbjuder
Välkommen till en arbetsplats i en mångsidig och utvecklingsorienterad miljö där vi strävar efter att skapa en kreativ och trygg lärmiljö. Vår skola har ett starkt engagemang för elevernas lärande, välmående och framtida utveckling. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Vi söker nu en biträdande rektor som kan bidra till att förverkliga vår vision och leda arbetet framåt tillsammans med ledningsgrupp och personal. Rollen som biträdande rektor innebär att du utövar ditt ledarskap nära elever och medarbetare. I det vardagliga arbetet hanterar du möten och kontakter med elever, vårdnadshavare och medarbetare, ofta i samverkan med andra professioner i skolan. Rollen innebär att i hög grad vara operativ under ett delegerat ansvar och att säkerställa att undervisningen utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp och bidrar där i arbetet med skolans strategiska och långsiktiga utveckling. Genom ett tillitsfullt ledarskap utvecklar du en pedagogiskt väl fungerande verksamhet med tydlig struktur, höga resultat och god arbetsmiljö.
Skolledningen har ett gemensamt ansvar för att leda skolans arbetslag och verksamhet. Under läsåret 25/26 kommer denna tjänst vara inriktad mot F-3 och fritidshemmet men ditt chefsansvar kommer att variera över tid beroende på behov och prioriteringar i verksamheten. Detta innebär att du behöver vara intresserad av, samt ha förmågan, att leda skolverksamhet för olika åldrar, områden samt skolformer.
Din kompetens, erfarenhet och ledarskap
Vi söker dig som har högskoleutbildning i pedagogik. Du har flerårig aktuell erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan med god kunskap om grundskolans styrdokument. Med flerårig erfarenhet av att leda och utveckla personal på både individ- och gruppnivå är du proaktiv som ledare och drivande i utvecklingsarbetet.
Meriterande för rollen är avslutat eller pågående rektorsprogram samt ledarskapsutbildningar, exempelvis Stockholms stads ledarskapsutbildningar. Meriterande är även god kännedom om läraruppdraget i grundskolans alla stadier.
Vi söker en biträdande rektor som är trygg i sitt ledarskap och tydlig i sin kommunikation. Du får medarbetare att känna sig delaktiga och motiverade och du skapar struktur i vardagen. Du planerar och organiserar arbetet så att det blir både tydligt och effektivt.
Du har ett strategiskt tänk, bidrar med brett perspektiv på frågor, ser till helheten och fattar beslut med gott omdöme - även när tempot är högt. Du gillar att samarbeta, bygger goda relationer och har lätt för att växla mellan det dagliga arbetet och långsiktiga mål.
För att trivas hos oss ser vi att du är en kreativ problemlösare som vågar tänka nytt och som har förmågan att omsätta idéer i praktiken. Hos oss får du möjlighet att bidra med både nytänkande och stabilitet - och vara med och skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
