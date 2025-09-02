Biträdande rektor till Hässleholms Montessoriskola & T4 skolan
2025-09-02
Det här erbjuder vi dig!
Vi söker dig som vill arbeta som biträdande rektor på Hässleholms Montessoriskola och T4 skola som är vår anpassade grundskola.
I ansvaret ingår elevers utbildning, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Uppdraget kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov. Du kommer att arbeta tillsammans med en biträdande rektor och rektor inom rektorsområdets båda skolenheter.
Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap genom att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete och fatta beslut utifrån delegation. Du medverkar i den dagliga verksamheten på båda skolenheterna och skapar, utifrån styrdokument och ett systematiskt kvalitetsarbete, goda förutsättningar för kommunikation, delaktighet och inflytande för medarbetare och elever i syfte att nå uppsatta mål. I arbetet ingår även hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete samt kontakter med vårdnadshavare. I rektorsområdet finns även ett lokalt elevhälsoteam (EHT) att tillgå. Fördelningen av elev-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar delas inom båda skolenheterna och beslutas inom ramen för rektors inre organisation.
Inom verksamhetsgren grundskola arbetar vi tillsammans med skolledarskapet för att utveckla ledarstrategier för att hantera uppdraget som rektor eller biträdande rektor. Som biträdande rektor ingår du i en av våra fyra strategiska ledningsgrupper i grundskolan, där du tillsammans med andra skolledare ges möjlighet till att förädla och utveckla ledarstrategier, ett kollektivt lärande och finna stöd i skolledaruppdraget. De fyra strategiska ledningsgrupperna arbetar även tillsammans med behov och förutsättningar inom hela verksamhetsgrenen grundskola.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje.
Vem är du?
Du behöver ha erfarenhet av och gärna utbildning inom grundskolans verksamhetsområde. För att hantera skolledaruppdraget ser vi att du har en mycket god IT-kompetens och administrativ förmåga då du kommer att arbeta i ett antal olika verksamhetssystem exempelvis Office 365, SchoolSoft, Draft-it, PMO, Visma och WinLas. Det är meriterande om du har erfarenhet av skolledaruppdrag samt erfarenhet av att ingå i en ledningsgrupp.
Vi ser att du är en flexibel lagspelare som kommer att ingå i rektorsområdets ledningsteam och som har god förmåga att se till hela verksamhetens förutsättningar och behov samtidigt som du tar ägarskap över och hanterar egna specifika ansvarsområden. Som person har du goda ledaregenskaper och grundläggande ledarstrategier för att driva skolornas arbete tillsammans med rektor, biträdande rektor och medarbetare framåt. Vidare är du en dynamisk ledare med mycket humor som har förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare. Du har ett demokratiskt arbetssätt samt har en förmåga att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten. Uppdraget kräver att du kan situationsanpassa ditt ledarskap och fatta beslut i samråd med rektor utifrån verksamhetens behov. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten.
Vi utgår från att du har en förmåga att navigera i skolvardagen tryggt, positivt, målinriktat och organiserat samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten. Du är kommunikativ i kombination med förmågan att vara en god lyssnare. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare, medarbetare och skolledare.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Intervju 1 är inbokad eftermiddagen den 22 september. För de kandidater som går vidare till intervju 2 kommer den att hållas den eftermiddagen den 29 september.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas eller behöver tas i anspråk.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR specialist Mona Hassan för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms Montessoriskola och T4 skolan är kommunala skolor med årskurserna F-9 samt fritidshem. På skolan går ca 300 elever på Montessori och ca 85 elever på T4 skola. På Montessori arbetar alla med Maria Montessoris pedagogik som utgångspunkt. T4 skolan är en anpassad grundskola. Båda skolorna sätter fokus på bemötande, delaktighet, hänsyn och respekt för varandra och för skolans miljö, elever ska känna tillhörighet, må bra och få till stånd ett optimalt lärande. Vi arbetar till stor del åldersblandat. Skolorna är placerad i centrala Hässleholm med goda tåg- och bussförbindelser.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
