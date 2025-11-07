Biträdande rektor till GTG-Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium!
2025-11-07
GTG är en del av Göteborgs Tekniska College - ett kompetensdrivet utbildningsföretag som finns till för att stärka kompetensen inom teknik och industri för både ungdomar och vuxna. Företaget ägs av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad, ett unikt samarbete mellan kommun och näringsliv där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Vårt uppdrag är att ta fram och utveckla utbildningar i nära samarbete med industrin.
Företaget har fyra verksamhetsområden: gymnasieskola (GTG), yrkeshögskola (YH), nationell yrkesutbildning (NY) samt industriutvecklande projekt och företagsutbildning. Vi är ett strategiskt kompetenscenter för Teknikcollege.
Vi söker en teknikkunnig biträdande rektor som vill vara med och utveckla framtidens tekniska utbildningar och bidra till att unga människor får bästa möjliga förutsättningar till vidare studier och arbetsliv. Nu hoppas vi att just du är den som vill fortsätta utveckla våra gymnasieprogram. Det med fokus på kvalitet, utveckling och samarbete med näringslivet.
Om uppdraget
Som biträdande rektor blir du en central del av skolans ledning och du kommer sitta med i ledningsgruppen för Göteborgs Tekniska College. I verksamheten är vi två biträdande rektorer som ansvarar för att leda vår gymnasieskola, hantera vardagen i den verksamheten och driva utveckling tillsammans med våra engagerade medarbetare. I uppdraget ingår inget personalansvar vilket innebär att du kan lägga fullt fokus på att säkerställa vår undervisnings kvalité, följa styrdokument och möta industrins framtida kompetensbehov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Programansvar för gymnasieskolans utbildningar
* Kvalitets- och utvecklingsarbete kopplat till undervisning, resultat och arbetslivsanknytning
* Budget- och resursplanering kopplad till verksamheten
* Samverka med industriföretag och externa partners
* Bidra aktivt till skolans ledningsarbete och strategiska utveckling
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av skolledarskap och programansvar. Du har gått rektorsutbildningen och har god förståelse för gymnasieskolans uppdrag och trivs i gränslandet mellan pedagogisk utveckling och verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av tekniska utbildningar är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att skapa engagemang, bygga förtroende och driva utveckling tillsammans.
Att ha högskoleexamen är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* är strukturerad, analytisk, lösningsfokuserad och drivs av att utveckla kvalitet
• vill utveckla gymnasieverksamheten tillsammans med lärare och elever
* trivs med att leda andra och skapa engagemang i arbetslag
* har intresse för teknik, yrkesutbildning och samverkan med näringslivet
* har förmåga att omsätta strategiska mål i konkret handling
Varför Göteborgs Regionens Tekniska Gymnasium och College?
Göteborgs Tekniska College (GTC) är en del av framtidens utbildningssystem där skola och industri möts. Hos oss blir du del av en verksamhet som utbildar framtidens tekniker, ingenjörer och ledare. Vi erbjuder en miljö där innovation, samverkan och utveckling står i centrum för både elever och medarbetare.
Du får arbeta i ett engagerat team där vi tror på lärande genom samarbete, tydliga mål och människor som gör skillnad.
Anställning
Omfattning: 100 %.
Omfattning: 100 %.

Vi tillämpar teknikavtalet med 40-timmarsvecka, flextid, arbetstidsförkortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan snarast,
senast 2025-11-28
Ansök via vårt hemsida på www.gtg.se
eller www.goteborgstekniskacollege.se.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ewa Ekman, VD/rektor - 0708-58 19 93
Caroline Lundgren, biträdande rektor - 0708-58 19 03
Martina Fröjdendal, HR-chef - 0708-58 19 04
Fackliga kontaktpersoner:
Günter Sand, 0708-58 19 07
Noomi Bergström, 0708-58 19 55
Besök oss gärna på www.goteborgstekniskacollege.se
eller www.gtg.se
Vi eftersträvar mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Fast lön
