Biträdande rektor till Grillska Gymnasiet Uppsala
Stadsmissionens Skolstift / Pedagogchefsjobb / Uppsala
2026-04-22
Är du vår biträdande rektor?
Brinner du för pedagogisk utveckling och är du en tydlig ledare?
Har du erfarenhet av att arbeta med elever som behöver det där lilla extra för att nå målen?
Har du ett starkt samhällsengagemang och vill bidra till ett mänskligare samhälle?
Grillska Gymnasiet Uppsala söker nu en skolledare som vill arbeta i nära team med rektor och som kan upprätthålla engagemang och framåtanda hos medarbetarna. Du drivs av skolans samhällsuppdrag, demokratiuppdrag och allas lika värde. Vi ser gärna att det är viktigt för dig att arbeta nära elevhälsans professioner och att du har vana av att stödja heterogena elevgrupper.
Som biträdande rektor hos oss får du en central roll i skolans utvecklingsarbete och möjlighet att arbeta både strategiskt och nära verksamheten.
Vår skola
Grillska Gymnasiet i Uppsala ligger i trivsamma och nyrenoverade lokaler i Ekebybruk. Skolan erbjuder sex nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram. Vi är övningsskola inom Uppsala universitets lärarutbildning och vi drivs av att eftersträva kvalitativ och innovativ utbildning samt av att våra elever når goda studieresultat. Utmärkande för Grillska Gymnasiet Uppsala är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö.
Om uppdraget
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp och bidrar till att leda och utveckla skolans verksamhet. Du har ett tydligt delegerat ansvar och arbetar både operativt och strategiskt med skolans utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår bland annat att
tillsammans med rektor leda och utveckla verksamheten
ha chefsansvar för medarbetare
tillsammans med rektor leda arbetet för måluppfyllelse, trygghet och studiero
tillsammans med rektor och lärare ansvara för programutveckling och samverkan med omgivande samhälle
tillsammans med rektor leda skolans systematiska kvalitetsarbete
arbeta med organisation, tjänstefördelning, samt eventuellt andra liknande uppgifter
vara delaktig i elevhälsoarbetet
Du kommer att arbeta nära både elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
har erfarenhet av arbete som biträdande rektor eller rektor
har erfarenhet av att arbeta med elevgrupper med olika förutsättningar och grundkunskaper
har god erfarenhet av att leda och genomföra kvalitets- och resultathöjande förändringsarbete inom skola.
har lärarlegitimation och erfarenhet av gymnasieverksamhet
har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap eller skolledande uppdrag
har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
har erfarenhet av samverkan med elevhälsa
har god digital kompetens och god administrativ förmåga
uttrycker dig väl i tal och skrift
Som person är du strukturerad, kommunikativ och har en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du samarbetar väl med kollegor och har ett tydligt fokus på skolans uppdrag och elevernas utveckling.
Meriterande är om du
har genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet
har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik programutveckling
har dokumenterad erfarenhet av att arbeta effektivt med stödjande aktivitete för elever med behov av socialt eller pedagogiskt stöd
Vi erbjuder
Hos oss får du
ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för elever varje dag
möjlighet att bidra till pedagogisk utveckling och innovation
ett nära samarbete i skolans ledningsgrupp
en arbetsplats med engagerade kollegor och en stark gemenskap
Mer information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Martin Molin, rektormartin.molin@grillska.se
Terese Lundberg, skolchefterese.lundberg@stadsmissionensskolstiftelse.se
Observera att intervjuer för tjänsten kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om vår skolorganisation
Grillska gymnasieskolorna drivs av Sveriges största idéburna huvudman på gymnasienivå. Att vi är idéburna innebär att vi drivs i stiftelseform och som non-profit-organisation och vi är samtidigt icke-konfessionella och icke-politiska. Totalt har stiftelsen ca 3 000 elever varav drygt 350 går på skolan i Uppsala. Därutöver finns vi i Eskilstuna, Stockholm, Västerås och Örebro.
Vi drivs av vår vision om ett mänskligare samhälle och hos oss får alla dagliga omvärldssamtal och engagemangsutbildning. Stadsmissionens Skolstiftelse eftersträvar omfattande samverkan med omgivande samhälle och är representerade i flera nationella sammanhang.
Våra skolledare stannar länge på sina skolor och skolledarna är indelade i reflekterande par med en skolledare från en annan skolenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstift
752 63 UPPSALA Arbetsplats
Grillska Gymnasiet Uppsala Jobbnummer
9868416