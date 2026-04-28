Biträdande rektor till Grillska Gymnasiet Kungsholmen
Är du vår biträdande rektor?
Brinner du för pedagogisk utveckling och är du en tydlig ledare?
Har du erfarenhet av att leda pedagogisk utveckling?
Har du ett starkt samhällsengagemang och vill bidra till ett mänskligare samhälle?
Grillska Gymnasiet Kungsholmen söker nu en skolledare som vill arbeta i nära team med rektor och som kan upprätthålla engagemang och framåtanda hos medarbetare och elever. Du drivs av skolans samhällsuppdrag, demokratiuppdrag och allas lika värde.
Som biträdande rektor hos oss får du en central roll i skolans utvecklingsarbete och möjlighet att arbeta både strategiskt och nära verksamheten.
Om vår skola
Grillska Gymnasiet på Kungsholmen ligger i trivsamma och nyrenoverade lokaler på Lindhagensgatan. Skolan erbjuder i dagsläget två nationella program, ett högskoleförberedande och ett yrkesprogram med två inriktningar. Vi drivs av att eftersträva innovativ utbildning av hög kvalité samt av att våra elever når goda studieresultat. Utmärkande för Grillska Gymnasiet Kungsholmen är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö.
Om uppdraget
Som biträdande rektor driver du ett verksamhetsnära ledarskap. Du har chefsansvar för medarbetare och ingår i skolans ledningsgrupp där du bidrar till att leda och utveckla skolans verksamhet. Du har ett tydligt delegerat ansvar och arbetar både operativt och strategiskt med skolans utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
tillsammans med rektor leda arbete för måluppfyllelse, trygghet och studiero,
tillsammans med rektor och lärare ansvara för programutveckling och samverkan med omgivande samhälle,
tillsammans med rektor leda skolans systematiska kvalitetsarbete,
arbeta med organisation, administration, tjänstefördelning och schema,
vara delaktig i skolans elevhälsoarbete.
Du kommer att arbeta nära både elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Vi söker dig som vill göra skillnad
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad ledare som vill vara med och driva skolans fortsatta arbete framåt. Du har ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare att lyckas.
Du är trygg i ditt ledarskap och har erfarenhet av att arbeta i en komplex skolmiljö där du bidrar till utveckling, kvalitet och resultat. Du ser helheten, men har samtidigt förmågan att omsätta mål i konkret handling i vardagen.
Vi söker dig som:
• tidigare har arbetat som biträdande rektor och har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
• har dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra kvalitets- och resultatutvecklande arbete inom skola,
• har lärarlegitimation samt erfarenhet av gymnasieverksamhet, gärna mot yrkesprogram
• har erfarenhet av samverkan med elevhälsa,
• har god digital kompetens och en väl utvecklad administrativ förmåga,
• uttrycker dig väl i tal och skrift.
Som person är du är strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt, samtidigt som du är lyhörd och kommunikativ. Du har en god förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förtroende i organisationen.
Du samarbetar lösningsinriktat med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Med ett starkt fokus på skolans uppdrag och med ett nära ledarskap arbetar du målmedvetet för att utveckla verksamheten och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som biträdande rektor eller rektor, gärna mot yrkesprogram, samt om du har genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet. Har du dessutom arbetat med utvecklingsarbete inom program eller utbildningsutbud, och kan visa på goda resultat, är det en stor fördel. Erfarenhet av att arbeta med stödjande insatser för elever i behov av socialt och/eller pedagogiskt stöd är också något vi värdesätter högt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag har möjlighet att göra skillnad för våra elever. Du blir en viktig del i skolans utveckling och ges utrymme att bidra till pedagogisk utveckling och innovation.
Du ingår i ett nära och samarbetsinriktat ledningsteam, där vi tillsammans driver verksamheten framåt. Samtidigt blir du en del av en arbetsplats med engagerade kollegor och en stark gemenskap, där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Hanna Clefberg Brauer, rektorhanna.clefbergbrauer@grillska.se
Terese Lundberg, skolchefterese.lundberg@stadsmissionensskolstiftelse.se
Välkommen att skicka in din ansökan senast 2026-05-11.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen, non-profit huvudman som driver Grillska Gymnasiet. Med sju gymnasieskolor i Mälardalen och cirka 3 000 elever rustar vi unga med kunskap, trygghet, omtanke och mod - för framtiden och för samhället.
Stadsmissionens Skolstiftelse arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen än vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, det finns således inte någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Stiftelsegrundaren Stockholms Stadsmission har bedrivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Så ansöker du
