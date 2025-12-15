Biträdande rektor till Furuboda folkhögskola i Malmö
Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum / Pedagogchefsjobb / Malmö Visa alla pedagogchefsjobb i Malmö
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum i Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Till Furuboda folkhögskolas enhet i Malmö söker vi nu en biträdande rektor som vill vara med och utveckla verksamheten med hjärta, struktur och framtidstro. Du arbetar nära teamledare och övriga medarbetare och är en synlig, närvarande ledare som trivs med att vara ute i verksamheten.
I rollen ingår:
• Att vara bollplank och stöd i personalfrågor och verksamhetsutveckling.
• Att skriva, driva och utveckla projekt och uppdrag, från början till slut.
• Budgetansvar och uppföljning, med förståelse för balans mellan ekonomi och värdegrund.
• Att bidra till strategisk utveckling och omvärldsbevakning.
• Att skapa nätverk och samarbeten som stärker Malmö-enhetens roll inom Furuboda.
Du ingår i Furubodas ledningsgrupp och rapporterar till rektor/verksamhetschef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %, med placering i Malmö.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Som sökande skall du ha relevant eftergymnasial utbildning och tidigare chefserfarenhet.
Vi söker dig som
• Är jordnära, lyhörd och tydlig i din kommunikation.
• Har förmåga att se och uppskatta varje individ och skapa utvecklingsmöjligheter utifrån personens förutsättningar.
• Har integritet, är ödmjuk men inte konflikträdd, och trygg i att ge och ta feedback.
• Brinner för folkhögskola och idéburen verksamhet.
• Är visionär och innovativ, ser möjligheter utanför boxen och kan leda förändring lugnt och målmedvetet.
• Har erfarenhet av projektfinansiering, budgetarbete och administrativ struktur.
• Är utåtriktad, nätverkande och ambitiös, med god förmåga att skapa relationer.
• Har ledarerfarenhet och gärna kunskap inom pedagogik, vuxenutbildning eller arbete med vuxna i förändring/utsatthet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle" Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus Kontakt
Verksamhetschef/rektor
Jenny Anderberg jenny.anderberg@furuboda.se 076-555 88 80 Jobbnummer
9643805