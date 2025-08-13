Biträdande rektor till förskolorna Rapphönan och Måsen
2025-08-13
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma en hållbar och utvecklingsinriktad skolorganisation? Har du god organisationsförmåga, ett tryggt ledarskap och intresse för ekonomi och arbetsmiljö? Då söker vi dig som vill bli vår nästa biträdande rektor!
Som biträdande rektor är du en viktig del av förskolans ledningsteam och arbetar nära rektor, biträdande rektor, utvecklingspedagoger och specialpedagog.
Ditt ansvarsfokus ligger på ekonomi, arbetsmiljö och organisation, med uppgifter som bland annat omfattar:
- Budgetplanering och resursfördelning
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Personalplanering och bemanning
- Organisatorisk utveckling och intern struktur
- Uppföljning och stöd i arbetslagens dagliga arbete.
Du leder och samordnar processer som skapar goda förutsättningar för både barn och personal - med tydlighet, lyhördhet och handlingskraft.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller lärare med tidigare ledarerfarenhet inom förskola eller skola, exempelvis som chef, arbetslagsledare eller utvecklingsledare. Du har god förståelse för ekonomi och organisatoriska processer och är tydlig, strukturerad och inkluderande i ditt ledarskap.
Som biträdande rektor har du:
- Förmåga att se helhet och fatta långsiktigt hållbara beslut.
- God kommunikativ förmåga - både i dialog och i skrift.
- Ett flexibelt, reflekterande och utvecklingsinriktat förhållningssätt.
- Förmåga att skapa strukturer och rutiner som främjar en effektiv och hållbar verksamhet.
- Påbörjat eller planerar att påbörja rektorsprogrammet. Även andra ledarskapsutbildningar är meriterande.
Vi lägger särskild vikt vid din förmåga att samarbeta, skapa arbetsro och bygga tillit i organisationen.
Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att hantera svåra samtal och utmanande situationer som kräver ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt erfarenhet av samverkan med fackliga parter. Det är meriterande om du har drivit eller medverkat i arbetsmiljögrupper, skyddsronder och utveckling av friskfaktorer i verksamheten.
Du är uppdaterad kring skoljuridik, styrdokument och aktuell forskning, med ett tydligt intresse för pedagogisk ledning även om fokusområdena är organisatoriska.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
De första urvalsintervjuerna kommer att hållas den 4 september, varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Som biträdande rektor erbjuds du:
- Ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt.
- Ett engagerat ledningsteam med fokus på utveckling.
- En verksamhet där struktur, arbetsmiljö och kvalitet är i centrum.
- Möjlighet att påverka, driva och leda i frågor du brinner för.
- Stöd i form av ekonomi-, HR- och resursteam.
- Möjlighet till fortsatt kompetensutveckling, inklusive rektorsprogrammet.
- Ett ledningsteam med kollegor som gillar skratt och att ha kul lika mycket som att ha livliga diskussioner.
Om arbetsplatsen
Vårt rektorsområde omfattas av enheterna Fågel Blå, Morkullan, Måsen, Rapphönan och Snickarbackens förskolor. Förskolorna är beläget i västra delarna av Lund. Våra enheter omfattar ca 300 barn samt ca 70 personal, barnskötare, förskollärare, utvecklingspedagoger, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare samt extratjänster. Vi har också ett nära samarbete med de andra förskolorna, bitr. rektorer och rektorer i vårt geografiska område.
Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. De olika fördjupningsområden som förskolorna arbetar med just nu är bland annat ökad tillgänglighet, språkutvecklande arbetssätt, leken samt barnkonventionsarbete. Som ett stöd i förskolornas utvecklingsarbete har vi två utvecklingspedagoger som arbetar mot alla fem förskolorna.
Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand.
Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
