Biträdande rektor till anpassad grundskola på Midsommarkransens skola
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-12-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vi söker nu en biträdande rektor som vill vara med och fortsätta att utveckla en spännande verksamhet på vår skola.
Har du arbetat på anpassade grundskolor eller gymnasieskolor?
Har du samarbetat kring elevhälsa?
Är du van att samarbeta med andra aktörer kring habilitering, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykologin (BUP)?
Då kan det här vara en tjänst för dig!
Välkommen till oss
Vi har en stark och engagerad personalstyrka med många kompetenta och erfarna medarbetare i olika roller - bland annat våra skickliga pedagoger och vår skolbibliotekarie, som tillsammans bidrar till att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Elevhälsoteamet består av specialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterskor, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare, och arbetar nära både elever och pedagoger för att främja varje elevs hälsa, lärande och utveckling. Det administrativa teamet - med skolsekreterare, IT-ansvarig och vaktmästare - säkerställer att skolans dagliga verksamhet fungerar effektivt och smidigt.
I vår skolrestaurang lagas näringsrik och vällagad mat från grunden av vårt kunniga köksteam.
Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef som tillsammans leder skolans utveckling med fokus på kvalitet, inkludering och framtidstro.
Tillsammans skapar vi en skola där elever trivs, utvecklas och får de bästa förutsättningarna att lyckas - både idag och i framtiden.
Vår vision: Vi påverkar våra elevers framtid positivt genom att skapa förutsättningar för dem att lyckas, varje dag. Det gör vi med vår samlade kompetens, erfarenhet och engagemang. Vi skall hitta varje elevs superkraft! Det gör vi tillsammans. Vi blir bäst tillsammans.
Läs mer om Midsommarkransens skola här
Hälsning från din framtida chef
Jag heter AnnMarie Taylor och är sedan hösten 2022 rektor på Midsommarkransens skola. För mig är det viktigt att ha medarbetare som trivs på jobbet och som gillar att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Jag är prestigelös, har höga förväntningar och uppskattar när vi vågar tänka nytt och hitta nya arbetssätt tillsammans. Av mig kan du förvänta dig en närvarande, engagerad chef som har hög tillit till mina medarbetare och trivs som bäst när vi har kul på jobbet.
Välkommen till oss på Kransen!
Vi erbjuder
Hos oss är det meningsfullt att jobba och vi gör skillnad - varje dag. Här får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas och nå goda resultat.
Som ny chef inom utbildningsförvaltningen erbjuds du chefsintroduktion och genom våra seminarier fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Här kan du läsa mer om att vara chef i Stockholm stad och läs mer om våra förmåner som anställda.
Din roll
Som biträdande rektor får du nöjet att arbeta vidare med vår anpassade grundskola som nu har funnits i 2,5 år. Du arbetar utifrån dina erfarenheter och kompetenser tillsammans med aktuell forskning inom ditt område och säkerställer att våra elever får en kvalitativ utbildning. Du blir en del av skolans ledningsgrupp som består av rektor, tre andra biträdande rektorer och en administrativ chef.
Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du en god undervisningskvalitet och utvecklar verksamheterna för att eleverna ska nå sin fulla potential. Ditt ledarskap är avgörande för skolans kvalitet, mål och fortsatta utveckling.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
leda, samarbeta och utveckla det pedagogiska arbetet för vår anpassade grundskola
ansvara för personal, elever och verksamheten för vår anpassade grundskola
fortsätta utveckla och implementera det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp
ansvara för kompetensförsörjning inom ditt område, exempelvis rekrytering och kompetensutveckling
ansvara för att budget och resurser används effektivt
ansvara för arbetsmiljön
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
pedagogisk högskoleutbildning
aktuell erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan och särskilt erfarenhet av elever med intellektuella funktionsnedsättningar och elever med NPF
erfarenhet av att utveckla verksamheter genom systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
erfarenhet ifrån skolans styrdokument och god kännedom om läraruppdraget i grundskolans alla stadier och den anpassade grundskolan
hög digital kompetens och stor vana av att arbeta i flertalet system
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
ledarskapsutbildningar, exempelvis rektorsutbildningen och/eller Stockholms stads ledarskapsutbildning
erfarenhet av att leda och utveckla en verksamhet, helst inom området anpassad grundskola
en grundläggande förståelse och kunskap om anpassad grundskola, styrdokument och god erfarenhet av att integrera denna verksamhet med grundskolan.
Uppdraget kräver att du är en ledare med analytisk och strategisk läggning med förmågan att se helheter i komplicerade frågor. Vi kommer att lägga tonvikten vid följande kompetenser:
Mål och resultatorienterad, arbetar mot uppställda mål och fokuserar på resultat. Anpassar din inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig.
Tydlig, kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt med medarbetare, vårdnadshavare och elever. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Utvecklingsinriktad, är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap.
God samarbetsförmåga, där du relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
