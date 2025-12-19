Biträdande rektor till anpassad grundskola på Kungsladugårdsskolan
2025-12-19
Kungsladugårdsskolan är en skola med ca 650 elever i årskurs F-6 samt anpassad grundskola med ca 35 elever.
På skolan finns det ca 100 medarbetare. Kungsladugårdsskolan ligger mitt i Majorna inom utbildningsområde Centrum.
På skolan finns även fritidshem för elever i behov av morgon- och eftermiddagsomsorg. Skolan arbetar för ökad trygghet, studiero och elevinflytande. Kungsladugårdsskolan erbjuder både nära till hav och skog, bland annat Slottsskogen och Svaleboskogen. Det går också lätt att ta sig in till staden och Göteborgs södra skärgård med spårvagn och buss.
Kungsladugårdsskolans grundsyn är att alla barn är allas barn. Skolans ledningsorganisation består idag av en rektor och tre biträdande rektorer. De biträdande rektorerna är pedagogiska ledare och chef för olika verksamheter. Vi söker nu en biträdande rektor med helhetsansvar för anpassad grundskola.Dina arbetsuppgifter
Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att arbeta operativt under delegerat ansvar. Du kommer att vara en pedagogisk ledare och förebild för medarbetarna och ha mycket fokus på utbildning och kunskapsutveckling. Du kommer att ingå i ett skolledningteam med rektor och tre biträdande rektorer där vi tillsammans samarbetar för att skapa en skola.
I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
• Erfarenhet av någon form av ledaruppdrag
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• Kännedom om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol- och verksamhetsformer inom grundskola, och gärna anpassad grundskola
För tjänsten är det även meriterande om du:
• har gått rektorsutbildning och/eller något annat ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• har skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• har erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• har erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret, exempelvis skollagen och arbetsmiljölagen
• har erfarenhet av att arbetat som biträdande rektor eller rektor i anpassad grundskola
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade att genomföras måndagen den 12/1. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
