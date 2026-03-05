Biträdande rektor till anpassad grundskola
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Rösjöskolan ligger i Edsberg med närheten till naturreservat och Rösjön. Här går cirka 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder skola och fritids för elever i grundskola, anpassad grundskola och förberedelseklass. Verksamheten har en skolmiljö som skapar alla förutsättningar till rörelse, lärande och hälsa, och våra medarbetare drivs av att göra skillnad och skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kompensatoriska uppdraget är stort och skolan arbetar aktivt med att skapa både en socialt och kunskapsmässigt främjande verksamhet.
Vill du vara en del av Rösjöskolan, en av Sveriges största anpassade grundskolor?Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en skicklig och engagerad biträdande rektor till vår anpassade grundskola. Du blir en central del av ett mycket kompetent ledningsteam som arbetar nära verksamheten med fokus på utveckling, kvalitet och trygghet.
I rollen ansvarar du för både personal och elever inom enheten och leder verksamheten genom ett närvarande och operativt ledarskap. Du förväntas handleda och kompetensutveckla personalen, bidra aktivt till undervisningsutvecklingen och delta i det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att våra höga resultatnivåer bibehålls och utvecklas.
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med övriga biträdande rektorer och rektor, där du deltar aktivt i det gemensamma arbetet och bidrar med din kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, tålmodig och trygg i att leda och fatta beslut. Du har erfarenhet av att arbeta med utmanande beteenden och kan agera flexibelt i snabbt föränderliga situationer.
Ditt ledarskap präglas av lugn, tydlighet och en stark vilja att göra skillnad, och du har förmågan att få både elever och medarbetare att växa. Du bygger tillit och goda relationer genom en god kommunikativ förmåga och ser handledning av personal som en naturlig del av ditt uppdrag.
För rollen krävs att du har erfarenhet som skolledare och att du har påbörjat eller genomfört den statliga rektorsutbildningen. Du är utbildad specialpedagog eller speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning och har erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tjänsten omfattar bakgrundskontroll och registerutdrag innan anställning.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
