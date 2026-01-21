Biträdande rektor till anpassad grundskola
2026-01-21
Vi söker nu en biträdande rektor för ett tidsbegränsat uppdrag, som kommer att vara med och göra skillnad för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hos oss får du möjligheten att arbeta med elever som har varierande behov och som studerar ämnen eller ämnesområden utifrån läroplanen för anpassad grundskola. Varje elev är unik, och vi strävar efter att ge alla likvärdiga möjligheter att nå sin fulla potential och bli självständiga individer och goda samhällsmedborgare.
Vi söker nu en biträdande rektor för ett tidsbegränsat uppdrag, som kommer att vara med och göra skillnad för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hos oss får du möjligheten att arbeta med elever som har varierande behov och som studerar ämnen eller ämnesområden utifrån läroplanen för anpassad grundskola. Varje elev är unik, och vi strävar efter att ge alla likvärdiga möjligheter att nå sin fulla potential och bli självständiga individer och goda samhällsmedborgare.
Vi arbetar aktivt för att alla elever ska få en anpassad verksamhet utifrån deras personliga förutsättningar och behov, och vi utgår alltid från elevens vardag i vår undervisning. Om du brinner för att skapa en inkluderande och inspirerande lärandemiljö, då är detta rätt plats för dig.
Som biträdande rektor kommer du stötta rektor i att utveckla skolans pedagogiska kvalitet med fokus på anpassat lärande och individuell utveckling. Du har ett specialpedagogiskt arbetssätt med inriktning på inkludering. Du kommer att spela en central roll i att skapa en lärandemiljö som bygger på delaktighet, lust, glädje och inspiration. Du kommer att arbeta nära vår samordnande specialpedagog och vara ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolenheten.
I rollen ingår elev- och personalansvar för mellanstadiet, vilket bland annat innefattar elevärenden, EHT, fritidsverksamhet, medarbetarsamtal, lönesamtal samt att ge stöttning och handledning till dina medarbetare för att främja deras fortsatta utveckling. Du för en öppen dialog med elever, vårdnadshavare och personal för att främja gemenskap och samarbete. Du bidrar också till att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö där varje individ känner sig sedd, hörd och värderad.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en pedagogisk högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du ska ha praktisk erfarenhet av pedagogiskt arbete, vilket har gett dig en djup förståelse för undervisningsmetoder och elevens lärandeprocesser. Det är meriterande om du har specialpedagogisk kompetens, tidigare erfarenhet och kännedom om anpassad grundskola samt om du har rektorsutbildning. Har du erfarenhet av arbete som rektor eller annan personalledare är även det meriterande.
Vi söker dig som är strukturerad, trygg, samarbetsorienterad och analytisk. Som person har du en stark analytisk förmåga och löser problem strategiskt med en klar vision för skolans framgång. Din samarbetsorienterande och vänliga attityd hjälper dig att anpassa dig till nya situationer och skapa win-win-lösningar. Du är strukturerad och målmedveten i ditt arbete och drivs av att uppnå höga mål för skolan och eleverna.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 26-12-31, men med möjlighet till tillsvidare anställning vid erforderligt beslut.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
