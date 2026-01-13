Biträdande rektor till Anpassad grundskola
2026-01-13
Vi söker en engagerad biträdande rektor till Anpassad grundskola - en skola där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team som består av rektor och två biträdande rektorer. Tillsammans leder ni verksamheten och skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö.
Anpassad grundskola är en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Här går drygt 100 elever, och vår verksamhet präglas av starkt engagemang, individanpassad undervisning och nära samarbete med vårdnadshavare och elevhälsan. Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas - både kunskapsmässigt och socialt. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som biträdande rektor ingår att, i nära samarbete med rektor och biträdande rektor, ta ansvar för skolans ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutvecklingsarbete. Ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala och nationella mål samt gällande styrdokument.
Som biträdande rektor deltar du aktivt i skolans ledningsarbete och bidrar till god dialog och utveckling i olika arbets- och utvecklingsgrupper. Du har en viktig roll i att driva utvecklingsprocesser och skapa struktur och kvalitet i det dagliga arbetet.
Uppdraget innebär även ett nära samarbete med personal, vårdnadshavare, elevhälsan och andra interna och externa aktörer. Tillsammans skapar vi en trygg, utvecklande och professionell skolmiljö för både elever och medarbetare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning. Det är meriterande om du har en pågående eller genomförd rektorsutbildning. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och kvalitetsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person som leder med tillit, tydlighet och närvaro. Som biträdande rektor har du ett coachande förhållningssätt och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö genom tydliga ramar, delaktighet och struktur i det dagliga arbetet.
Du är kommunikativ och har lätt för att förmedla mål och riktning samt omsätta dem i praktisk verksamhet i nära samverkan med rektor, biträdande rektor, kollegor och medarbetare.
Du arbetar systematiskt och långsiktigt med skolans kvalitets- och utvecklingsarbete och har god förståelse för skolans uppdrag och styrdokument.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska giltigt ID samt utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren. http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
