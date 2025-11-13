Biträdande rektor till Anpassad grundskola
2025-11-13
Anpassad grundskola på Lidingö bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten innefattar Anpassad grundskola, fritidshem och korttidstillsyn för skolungdom (KTT). Arbetsplatserna ligger trevligt med närhet till skog och hav och med bra kommunikationer.
Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, utveckling och individfokus med tydliga mål och fokus på barnets bästa. Verksamheterna genomsyras av glädje och engagemang hos både elever och personal. Genom ett främjande perspektiv och ledarskap formas möten och sammanhang där unga individer får möjlighet att växa samt skapa tillitsfulla relationer. För att verksamheten ska hålla hög kvalitet och vara en lärande organisation ser vi fortbildning och kompetensutveckling som en viktig insats för vår personal. Nu söker vi en biträdande rektor som vill vara en del av vårt härliga team!
Lidingö stad har 12 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Vi söker en biträdande rektor vars uppdrag omfattar grundskoleverksamheten såväl som fritidshem och KTT tillsammans med rektor. I nära samarbete med övrig personal och rektor ansvarar du för planering, genomförande, utveckling och uppföljning av verksamheten. Uppdraget innebär en övergripande helhetssyn av implementering av rutiner och arbetssätt. Uppdraget innebär även tilläggsbeloppsansökningar, schemaläggning, dokumentation i Lifecare och andra förekommande administrativa uppgifter. Du kommer att ha personal- och budgetansvar
Du kommer att arbeta tillsammans med kunniga och erfarna kollegor i välfungerande verksamheter. Du kommer att ha ett nära samarbete med rektor för anpassad grundskola. Du kommer också att ha en nära dialog med andra handläggare inom staden samt ha kontakt med vårdnadshavare inför placeringar. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp, och i biträdande rektorsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av en arbetsledande position i grundskola. Du är utbildad speciallärare, lärare, socionom eller har annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument såsom Läroplan för anpassad grundskola (Lgra22) och LSS och det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Life Care.
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad för barn och ungdomar med särskilt behov av stöd med fokus på att skapa delaktighet, inflytande och sammanhang. Du är en tydlig, prestigelös och kommunikativ ledare med bra samarbetsförmåga. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lyhörd, positiv och drivande. Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Som chef eftersträvar du att vara en utvecklande ledare vilket bland annat innebär att du är ett föredöme, möjliggör en inspirerande och motiverande arbetsmiljö, visar personlig omtanke och skapar delaktighet och dialog.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillsvidareanställning med tillträde januari 2025 med sex månaders inledande provanställning.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
