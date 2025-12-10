Biträdande rektor till Änge och Kaxås skolområde, F-9
Krokoms Kommun / Pedagogchefsjobb / Krokom Visa alla pedagogchefsjobb i Krokom
2025-12-10
- Ett jobb med plats för engagemang och stimulans
Ingress
Är du intresserad av att följa en ny process i ledarskap? Vill du engagera dig i skolor för elevers bästa? Då ska du söka den här nyinrättade tjänsten som biträdande rektor till Änge och Kaxås skolområde, F-9.
Välkommen till oss!
Skolområdet består av Änge skola F-9 samt Kaxås skola F-6, båda med tillhörande fritidshem. Totalt omfattar det ca 275 elever.
Inför läsåret 2026/2027 kommer Änge/Kaxås att genomföra en organisationsöversyn vad gäller rektorsuppdragen i skolområdet. Båda skolorna kommer utgöra en skolenhet, som leds av en rektor, som i sin tur har stöd av underställd biträdande rektor. Tjänsten som biträdande rektor är helt ny och det är till den vi nu rekryterar.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som biträdande rektor
Som biträdande rektor för skolområdet Änge och Kaxås, F-9, är du en viktig lagspelare kring ledning och utveckling av skolområdet. Vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbete är högt prioriterat.
Eftersom tjänsten är ny, kommer uppdraget att utformas i detalj inför tillsättning. Vi tänker ändå att du leder det dagliga arbetet nära elever och medarbetare och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi på delegation från rektor. Du skapar förutsättningar för att nå gemensamma mål och bidrar till ett öppet klimat där samarbete och olika perspektiv tas tillvara. Du bidrar till en god arbetsmiljö och en kultur som präglas av engagemang och delaktighet. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvaliteten på undervisningen och elevernas utveckling.
Din kompetens
Du har en grundläggande pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning och erfarenhet (styrt enligt Skollagen).
Du har en erfarenhet av att arbeta inom grundskolan och har också lärarlegitimation med behörighet för grundskolan
Meriterande är om du besitter en erfarenhet av biträdande rektorsuppdrag eller rektorsuppdrag. Det är också meriterande om du går eller har genomfört det statliga rektorsprogrammet.
Vi ser gärna att du har en erfarenhet av elevhälsoarbete.
Som biträdande rektor är du en modig ledare med en tydlig kommunikativ förmåga med samarbete som framgångsfaktor och någon som bidrar till ett öppet och tillitsfullt klimat. Du är en trygg, engagerad och drivande lagspelare
I den här tjänsten behöver du vara strukturerad, motiveras av utvecklingsarbete och ha en förmåga att se till verksamhetens bästa.
För tjänsten krävs B-körkort.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid, 100%. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast maj 2026.
Sista ansökningsdag är 2026-01-11
Kontaktperson för tjänsten
Martin Åleheim, förvaltningschef Barn- och utbildningmartin.alaheim@krokom.se
0640-661 75
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
