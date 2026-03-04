Biträdande rektor till Amerikanska Gymnasiet Göteborg
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Göteborg
På Lindholmen, granne med Karlatornet, ligger vår nybyggda skola där vi flyttade in hösten 2024. På skolan går cirka 590 elever som studerar på Natur-, Teknik-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska av ett kompetent och drivet lärarlag med en stark gemenskap.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Rollen som biträdande rektor vid Amerikanska Gymnasiet Göteborg är ett kvalificerat ledaruppdrag med starkt fokus på skolans fortsatta utveckling. Tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor utgör du skolans operativa ledning och har en central roll i att driva verksamheten framåt - alltid med ledstjärnan att varje elev och medarbetare ska nå sin fulla potential.
Uppdraget innebär ett nära och närvarande pedagogiskt ledarskap där du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ansvar för den dagliga verksamheten. Du är med och sätter riktning, skapar struktur och säkerställer kvalitet i såväl undervisning som organisation. I rollen ingår att:
Leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Följa upp resultat, analysera måluppfyllelse och initiera förbättringsinsatser
Skapa förutsättningar för hög undervisningskvalitet genom ett aktivt pedagogiskt ledarskap
Säkerställa trygghet, studiero och tydliga strukturer i enlighet med vår devis "Ramar & Kramar"
Arbeta elevnära i frågor som rör studiegång, stödinsatser och individuella ärenden
Bidra till en hållbar organisation genom effektiv planering och administrativa processer
Personalansvar ingår i tjänsten, vilket innebär ansvar för medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensutveckling och att skapa engagemang och delaktighet i arbetslagen. Som del av ledningsgruppen är du med och fattar strategiska beslut kring skolans långsiktiga utveckling. Du förväntas bidra med analys, initiativkraft och helhetsperspektiv i frågor som rör organisation, kultur och pedagogisk utveckling.
Vi erbjuder en roll där du får ta ett aktivt och drivande ansvar i skolans fortsatta utveckling, med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt - i en växande skola med stark gemenskap och höga ambitioner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med inledande provanställning på 6 månader. Startdatum augusti 2026, alternativt enligt överenskommelse.Profil
Du som söker har en lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning, företrädesvis på gymnasienivå. Det krävs också att du har tidigare erfarenhet av arbete i en ledande befattning, med personalansvar, inom skolverksamhet. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av arbete med systematiskt kvalitetsarbete.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje individ. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du är en trygg och stabil ledare med hög social kompetens som drivs av möjligheten att påverka, du är handlingskraftig och lösningsinriktad genom ditt positiva förhållningssätt. När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid effektivt utifrån verksamhetens och elevernas bästa. Du levererar vad du lovar och du strävar efter att nå resultat.
Är du en ledare som tror på kraften i gemenskap och samarbete, samt som ser värdet i att arbeta tillsammans med medarbetarna för att förändra och förbättra verksamheten? Delar du våra tankar om skola och vill arbeta i en organisation med snabba beslutsvägar, där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Sök då till oss!
Det är viktigt att du delar samma tankar om skola som vi: https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 15 april 2026.
Vi tar emot ansökningar löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Kontaktuppgifter
Rebecca Ryberg, Rektor rebecca.ryberg@amerikanskagymnasiet.se
Elin Fagerberg, HR-ansvarig elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se
