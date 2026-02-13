Biträdande rektor tidiga årskurser till Holstagårdsskolan
2026-02-13
Vill du bli en viktig del av oss på Holstagårdsskolan? Ta chansen och sök idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Holstagårdsskolan är en familjär skola med drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan ligger i Helsingborgs norra del med närhet till både hav och skog. Här arbetar ungefär 50 medarbetare. Hos oss är det viktigt med ett nära ledarskap, kollegialt samarbete och en ambition att skapa en bra skola och arbetsplats för alla i verksamheten. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor på Holstagårdsskolan kommer du att arbeta nära rektor och vara delaktig i det dagliga ledarskapet på skolan. Dina ansvarsområden är elever och personal i de lägre årskurserna samt fritidsverksamheten. Du ansvarar för att leda och följa upp det pedagogiska arbetet, stötta personalen i deras uppdrag och bidra till en trygg och strukturerad lärmiljö. I rollen ingår även att vara närvarande i verksamheten, hantera elevärenden, samverka med vårdnadshavare och arbeta strategiskt med skolans utvecklingsområden.
Du följer systematiskt upp verksamhetens måluppfyllelse och blir en viktig del i att utveckla skolans varumärke. I arbetet ingår också ansvar för övriga tillhörande administrativa uppgifter. Det är meriterande om du är van schemaläggare.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning i tidiga årskurser. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingår i närtid. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten samt har en vana av systematiskt kvalitetsarbete. Du ska ha påbörjat eller avslutat rektorsprogrammet eller annan ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang och få dem att växa som team men också individuellt. Din analytiska förmåga är god och du är duktig på att se framåt samtidigt som du driver den dagliga verksamheten och följer upp det som redan är gjort. Du behöver ha god kommunikativ förmåga och trivas i en roll där samarbete och relationsbyggande är centralt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För det fall att du går vidare till intervju ser vi framemot att träffa dig för en förstaintervju den 10 respektive 12 mars.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Om du är aktuell för intervju kommer den att äga rum mellan den 9-20 mars.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Anställningsform: Semesteranställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, senast 3 augusti
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
