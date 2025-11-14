Biträdande rektor, Tallåsens skola & Gärdeåsskolan
2025-11-14
Letar du efter ett mångfacetterat uppdrag där du verkligen kan göra skillnad för våra barn och unga? Vill du tillsammans med dina kollegor utveckla en hållbar skola för framtiden, där alla elever når sina mål?
Rollen som biträdande rektor är mångfacetterad och innebär att du arbetar både med att utveckla undervisning och skolutveckling i stort.
Du kommer att ha personalansvar för lärare inom F-6 där en viktig del är att utveckla undervisningskvaliteten tillsammans med dina medarbetare. Du ansvarar även för fritidshemmet.
Vi söker dig med ett starkt intresse för personalfrågor, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.
Välkommen att söka tjänsten som biträdande rektor i Ljusdal!Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor. Du har verksamhets- och personalansvar för Tallåsens- och Gärdeåsens skola och arbetar nära den dagliga verksamheten.
Tillsammans med skolans förstelärare leder du utvecklingsarbetet, och i samråd med arbetslagsledarna hanterar du organisatoriska frågor. Resultat- och kvalitetsarbetet bedrivs i en kontinuerlig dialog med medarbetarna.
I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna för att stärka undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Du samverkar även med vårdnadshavare i elevhälsoärenden och andra frågor som rör elevernas utveckling.
Tillsammans med rektor kommer du att:
leda konferenser och utvecklingssamtal med lärare
ansvara för skolans kontakter med huvudman, myndigheter, andra skolor, företag och externa aktörer
driva det systematiska kvalitetsarbetet inom skolans olika verksamhetsområden
Du är rektorns samarbetspartner i frågor som rör det svenska skolväsendet och gällande styrdokument.
Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en central del av uppdraget, och du förväntas aktivt driva skolans utveckling framåt inom pedagogik, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleexamen. Din kunskap om grundskola och fritidshem är gedigen och du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. Vidare har du kunskap om barns läs- och skrivutveckling samt elevhälsans processer.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av pedagogiskt ledarskap med personal- och budgetansvar
• erfarenhet från grundskolans lägre årskurser, F-6 och fritidshem
• erfarenhet av att driva samarbetsprojekt med externa aktörer
• erfarenhet av skolans systematiskt kvalitetsarbete
• erfarenhet av system som används inom Ljusdals kommun som Medvind, Power-Bi och Stratsys
• vidareutbildning inom ledarskap som exempelvis rektorsutbildning
• kunskap eller erfarenhet inom arbetsmiljö och arbetsrätt
Vi söker dig som är en god organisatör och lösningsorienterad. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet, mod, respekt och stabilitet och du kommunicerar på ett tryggt och säkert sätt med elever, personal och vårdnadshavare så att alla förstår. Du har förmåga att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. Du samlar systematiskt in underlag för analys och utveckling av verksamheten, exempelvis undersökningar om skolans trygghet och akademiska arbete. Goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska i tal och skrift är därför en förutsättning för arbetet. Du är inte rädd för att vara där det behövs för helhetens bästa.Övrig information
B-körkort är ett krav.
För att lyckas i uppdraget är ditt pedagogiska ledarskap och din personliga lämplighet mycket viktig och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i rekryteringen. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
