Biträdande rektor/Specialpedagog på anpassad gymnasieskola
2026-03-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I den anpassade gymnasieskolan är vår målsättning att förbereda eleverna för vuxenlivet efter skolan. Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt och få en god grund till att delta aktivt i samhället.
I den anpassade gymnasieskolan är vår målsättning att förbereda eleverna för vuxenlivet efter skolan. Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt och få en god grund till att delta aktivt i samhället.
Vi har en hög personaltäthet som utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet av elevgruppen. Undervisningen sker i mindre grupper och skolarbetet sker både självständigt och tillsammans med andra.
Skolan ligger mitt i naturen på Rosenholm med goda bussförbindelser cirka 10 minuter från Karlskrona centrum. I närmiljön finns NKT Arena med idrottshallar, ishallar och där ligger även vår matsal.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Tjänsten är delad med 50% som biträdande rektor och resterande 50% som specialpedagog.
I din roll som biträdande rektor kommer du att ha personalansvar och visst budgetarbete. Tillsammans med rektor kommer ditt uppdrag innebära att:
* vara pedagogisk ledare och driva skolutveckling utifrån gällande styrdokument och rektors direktiv.
* ha tilldelat/delegerat ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö.
* ansvara för att göra uppföljningar av elever.
* arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete och pedagogiska utvecklingen i hela verksamheten.
Som specialpedagog är ditt uppdrag att kartlägga och utreda barns behov för att sedan planera, genomföra och utvärdera lämpliga åtgärder.
Du kommer handleda pedagoger och arbetslag med inriktning att skapa tillgänglig undervisning i en inkluderande lärmiljö.
Skolledare är viktiga symboler för sin skola och har även en kommunikativ roll. Vi ställer krav på att våra ledare ska vara goda språkrör för verksamheten i medborgardialogen samt även i den interna kommunikationen.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialpedagogisk examen på högskolenivå som resulterat i lärarlegitimation.
Du ska ha längre erfarenhet av att jobba som behörig specialpedagog inom skola, förskola eller vuxenutbildning.
Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete som styr relevant verksamhetsform är meriterande. Även påbörjad eller genomförd rektorsutbildning alternativt annan chefs- eller ledarskapsutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av målgruppen i anpassad skola.
Du har förmåga att planera, strukturera och organisera ditt arbete. Du kan anpassa dig till förändringar och hantera utmaningar för att nå resultat och uppsatta mål.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback. Är en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt. Du trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
Den här tjänsten omfattas av bakgrundsanalys. I Karlskrona kommun använder vi oss av bakgrundsanalys i rekryteringar till befattningar som vi har bedömt vara kritiska för otillåten och otillbörlig påverkan. Bakgrundsanalysen genomförs endast på den kandidat som vi avser att erbjuda anställning. Ersättning
