Biträdande rektor som vill göra skillnad för barnen på Rinkeby förskolor
2025-10-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi en biträdande rektor som vill vara med och bidra till att alla barn får en meningsfull, rolig och utvecklande utbildning i förskolan.
Rinkeby förskoleområde består av nio förskolor: Bergsgården, Knutbygården, Ovanby, Sagogården, Svängen, Regnbågen, Växthuset, Gamlebyplan 3 och Gamlebyplan 9 med cirka 450 barn och cirka 120 medarbetare. Vi har ett starkt fokus på barnhälsoarbetet och alla barns rätt till en god utbildning samt att stötta och stimulera barnens språkutveckling.
Efter ett pågående förändringsarbete i Stockholms stad som syftar till att ge våra chefer bättre organisatoriska förutsättningar, utökar vi nu antalet biträdande rektorer i vår organisation.
Var med och gör skillnad för våra allra yngsta stockholmare!
Vi erbjuder
Som biträdande rektor hos oss blir du en del av en kompetent medarbetargrupp med engagemang för utveckling och fokus på att erbjuda barnen utbildning med hög kvalitet. Förutom att du är en del av Rinkeby förskoleområdets ledningsgrupp, är du även en del av förskoleavdelningens ledningssystem bestående av Järva stadsdelsområdets rektorer och biträdande rektorer. Vi är en förskoleavdelning som välkomnar nya idéer och initiativ och tillsammans ansvarar vi för att utveckla utbildningen i förskolan. Läs mer om Stockholm stads förmåner här.
En varm hälsning från din blivande chef
Valeria Giordano heter jag och det är jag som är rektor på Rinkebys förskoleområde och din blivande chef. Jag är en målfokuserad, tydlig och stöttande ledare som motiveras av att se medarbetar växa och utvecklas. Jag har ett stort förtroende för mina medarbetare och deras förmågor och vill alltid lyfta upp styrkorna hos var och en. Tillsammans kan vi uppnå verksamhetens mål, driva arbetet framåt och känna en stolthet i det vi gör.
Din roll
Som biträdande rektor kommer du att bistå rektor med att planera, styra och följa upp verksamheten samt leda och arbetsleda medarbetarna i det dagliga arbetet. Du kommer att vara närmaste chef med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för några av områdets förskolor.
Du leder och utvecklar förskolans verksamhet genom kvalitetsdialoger, kvalitetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Med ett närvarande och coachande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Du ansvarar även för att den dagliga bemanningen fungerar, baserat på behov och god resursplanering.
Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp bestående av rektor och fyra biträdande rektorer. Tillsammans har ni ett övergripande ansvar för att förskolornas utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen. Till ert stöd finns två specialpedagoger samt en administratör, och ni har även tillgång till centrala stödfunktioner som HR, controller, talpedagog och psykolog.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har:
pedagogisk högskoleexamen,
flerårig och aktuell erfarenhet av att leda, utbilda och coacha medarbetare i förskolan,
goda kunskaper om de styrdokument som gäller för förskolans verksamhet,
god digital kompetens och är van användare av MS Office,
mycket goda svenska kunskaper i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare inom förskoleverksamhet i en politiskt styrd organisation,
har påbörjat eller genomfört rektorsutbildningen,
ledarskapsutbildning.
Du är en inspirerande, pedagogisk och engagerad ledare som med din positiva människosyn får medarbetare att växa och utvecklas. Du ser till hela verksamhetens bästa i beslut och agerande samt har mod att skapa och testa nya framkomliga vägar. Du är van att driva ditt arbete framåt med stort fokus på mål, kvalitet och resultat. Vidare söker vi dig som har en hög social kompetens och kommunikativ förmåga där lyhördhet och samarbetsförmåga är egenskaper som beskriver dig. Då rollen innebär nära kontakt med medarbetare, barn och vårdnadshavare är det viktigt att du tycker om och är skicklig på att skapa relationer som bygger på lyssnande och dialog, alltid med uppdraget och barns bästa i fokus.
Vi sätter stort värde vid personlig lämplighet, engagemang för tjänsten samt ovan nämnda kompetenser i denna rekrytering.
Övrigt
Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kommer bli aktuellt som en del i rekryteringsprocessen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Avdelningen förskola, Förskoleområde Rinkeby
