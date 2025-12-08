Biträdande rektor sökes till Kila och Hedens skolor
Brinner du för lärande och elevers kunskapsutveckling? Vill du vara med på vår spännande utvecklingsresa mot högre måluppfyllelse? Då behöver vi dig! Välkommen till Kila och Heden, strax utanför Sala.
Kila skola är en F-6 skola utanför Sala. Skolan har ca 110 elever och 13 medarbetare. Hedens skola är en F-6 skola utanför Sätrabrunn. Skolan har ca 85 elever och 11 medarbetare. Vi strävar efter att våra elever ska känna sig trygga, utvecklas och lära sig nya saker. Nu söker vi en biträdande rektor som kan bidra till både trygghet och lärande. Varmt välkommen med din ansökan!
I Sala satsar vi på att utveckla framtidens skola. Våra arbetsplatser kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete. Vårt förhållningssätt utgår från devisen I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. Vi lägger fokus på pedagogisk utveckling och ökad kvalitet där vi gemensamt tar ansvar för våra elevers måluppfyllelse.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med rektor och representanter för låg-, mellanstadiet och fritids så ingår du i skolans utvecklingsgrupp. I uppdraget ingår att tillsammans med rektor leda det systematiska kvalitetsarbetet med verksamhetens utveckling i fokus. Tjänsten kan utformas utifrån dina tidigare erfarenheter som kan komplettera skolans ledning. I tjänsten ingår personalansvar, ansvar för skolornas elevhälsoteam, utvecklingsarbete och viss schemaläggning.
Tjänsten är fördelad 50% på Kila skola och 50% på Hedens skola.
Är du den vi söker?
Vi söker dig i första hand som är legitimerad lärare. Vi ser gärna att du har påbörjad eller avslutad rektorsutbildning. Du kommunicerar väl i tal och skrift och du hanterar dator som en del i ditt dagliga arbete. Det är ytterligare meriterande om du har erfarenhet av att driva EHT arbete samt organisations- och verksamhetsutveckling med fokus på ökad måluppfyllelse.
Vi letar efter en ledare som motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta strukturerat och självständigt. Du är ansvarsfull, engagerad och lyhörd. Du är en ledare som kan hantera olika människor, både kollegor, medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du har en positiv attityd till ditt arbete och är lugn, relationsskapande och flexibel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och förhållningssätt.
Vidare ser vi att du behöver B-körkort och tillgång till egen bil då skolorna ligger på landsbygden.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.
Utdrag ur polisens belastningsregister kommer att föregå anställningsbeslut.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-06. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt..
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor Thomas Gunnarsson, thomas.gunnarsson@sala.se
0224-748027
Sveriges Skolledare Cecilia Krantz, cecilia.krantz@sala.se
0224-748023
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
