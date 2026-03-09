Biträdande rektor sökes till förskolor i Sundbyberg
Sundbybergs kommun / Pedagogchefsjobb / Sundbyberg Visa alla pedagogchefsjobb i Sundbyberg
2026-03-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Nu söker vi en Biträdande Rektor till vårt förskoleområde som ligger i centrala Sundbyberg.
I ansvarsområdet ingår i dagsläget fyra förskolor; Ekorren, Hagabergsgården, Lekplatsvägen och Karusellen. Totalt arbetar ca. 55 medarbetare på förskolorna och enheten har runt 300 barn.
Du blir en nyckelspelare i att tillsammans med rektor leda enheten mot den gemensamma riktningen - ett högt uppdragsfokus hos alla medarbetare med omsorg och lärande i balans, och därmed nå en likvärdig undervisning av högkvalitet.
Som biträdande rektor har du ett viktigt ansvar i att bistå rektor att följa upp och analysera enhetens resultat kring arbetet mot stävans mål i läroplanen, i det systematiska kvalitetsarbetet. Uppdraget består av att arbeta nära verksamheterna, för att tillgodose och leda enheten framåt på bästa sätt tillsammans med rektor och alla medarbetare.
Rektor delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn.
I din roll som biträdande rektor har du visst personal- och verksamhetsansvar:
• Du är aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Du genomför medarbetar- och lönesamtal
• Du har kontakt med vårdnadshavare
• Du utför administrativa uppgifter i form av, ekonomiuppföljning, upphandling, egenkontroll, SBA. lokalfrågor
• Du ansvarar även för bemanning, resursplanering, schemaläggning och operativ verksamhetsutveckling tillsammans med rektor
• Du ersätter rektor vid dennes frånvaro
Ni arbetar som enhetens ledningsgrupp tillsammans, för att skapa goda förutsättningar för den pedagogiska kvaliteten och med att understödja en god arbetsmiljö.
I Sundbybergs Stad har vi ett nära samarbete mellan förskoleenheterna och vi har flera gemensamma satsningar och nätverk både på huvudmannanivå och lokalt.
Detta för att nå både samsyn på uppdraget och en ökad likvärdighet. Du som biträdande rektor kommer att vara en del av att leda och utveckla detta vidare.
Vi vill att du som biträdande rektor är ansvarstagande, tydlig, trygg i ditt ledarskap, innovativ och en god kommunikatör. Det är även viktigt att du kan ta ansvar och prioritera. Du är bekväm med att fatta självständiga beslut men är också beredd att ta hjälp när det behövs. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, arbetar mot mål och fokuserar på resultat.
Du brinner för förskolan och är innovativ och strategisk i ditt sätt att arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för både barn, föräldrar och medarbetare.
Du behöver vara intresserad av och skicklig i administrativa system.
Kvalifikationer:
•
Dokumenterad pedagogisk högskoleutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef inom utbildningssektorn
• Erfarenhet av och god kunskap i administrativt arbete
• Du behöver ha kunskap och erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetarbete samt schemaläggning.
• Du är en skicklig relationsskapare som utifrån ett coachande förhållningssätt skapar goda relationer med såväl medarbetare som barn och familjer
• Du har vana av och känner dig trygg med att leda samtal av olika karaktär
• Du har erfarenhet av samt förmåga att skapa och bibehålla en god samverkan med våra fackliga representanter
Det är meriterande om du:
• Har fullgjort eller har pågående rektorsutbildning
• Har dokumenterad erfarenhet av att leda arbete inom kommunal förskola
Förmåner:
• Friskvård bidrag om 3.000:-/år via Epassi
• Möjlighet till semesterväxling
Befattningen är tillsvidareanställningar. 6 månaders provanställning kan tillämpas. Du ansöker via länken nedan genom att bifoga CV och svara på urvalsfrågorna. Intervjuer kommer ske löpande under perioden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde i mitten av augusti eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 12 april 2026. Urval kommer ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att bli aktuell för denna tjänst krävs examensbevis som styrker din behörighet samt giltigt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret för arbete i förskola. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Rektor
Liselott Bernberg liselott.bernberg@sundbyberg.se Jobbnummer
9786229