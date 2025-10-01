Biträdande rektor på Gymnasieskolan Spyken l

Vi söker dig som låter skolans vision, "Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!", prägla ditt arbete! På Spyken råder en god stämning och stort engagemang både hos elever och personal.
Vill du bli en del av oss?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
En av våra biträdande rektorer går vidare till nya utmaningar och vi behöver därför dig som har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete inom pedagogisk verksamhet. Du kommer att ha det pedagogiska ansvaret för skolans estetiska program och humanistiska program.
Som biträdande rektor har du elevansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar för dina program. Bland dina arbetsuppgifter förekommer även skolövergripande ansvarsområden där du behöver ha framförhållning, helhetsperspektiv och överblick. På Spyken arbetar vi i en ledningsgrupp där du är med och tar ansvar för skolans helhet.
Vi gör löpande urval och intervjuer sker på förmiddagen den 21/10 och eftermiddagen den 23/10. Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig
Vi söker dig som är engagerad, samarbetsinriktad och skapar ett gott klimat i de grupper du leder. Du är van att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och har en stor tillit till medarbetarnas professionella omdöme. Du har ett stort intresse för pedagogik och det vardagliga arbetet med elevernas lärande är din drivkraft. Du är handlingskraftig, modig och analytisk samtidigt som du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du har adekvat högskoleutbildning och kvalificerad skolledarerfarenhet från gymnasiet eller grundskolans senare år. Vi ser också att du är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument och har erfarenhet av att arbeta nära elevhälsans professioner i elevhälsoteam. Det är meriterande om du påbörjat eller avslutat rektorsprogrammet.
Som ledare i Lunds kommun har du genom ditt ledarskap en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar lust i arbetet.
På Spyken har vi högt till tak och humor är en viktig del i vardagsarbetet.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Spyken är en kreativ skola i en bred betydelse. Det råder god stämning och stort engagemang hos både elever och personal. Vi hoppas att du vill bli en del av oss!
Gymnasieskolan Spyken har cirka 1250 elever fördelade på estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare. Du behöver ett utdrag ur belastningsregistret om du blir aktuell för anställningen.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


