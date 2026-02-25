Biträdande rektor på Anpassad grundskola Erikslund
Borås kommun / Pedagogchefsjobb / Borås Visa alla pedagogchefsjobb i Borås
2026-02-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
På Anpassad grundskola Erikslund välkomnar vi varje dag ca 75 elever i årskurs 1-9 från hela Borås. På skolan finns det även fritidshem och korttidstillsyn för alla våra elever. Välstrukturerad undervisning och tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga att lära är vår utgångspunkt. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i hemklassrum med klasslärare, med undantag vid övningsämnen. Personaltätheten är hög, och utöver klassläraren följer flera elevassistenter eleverna under hela skoldagen.
Just nu är skolan evakuerad till Kronängskolan 1 under tiden som Erikslundskolan byggs på nytt. Höstterminen 2026 flyttar vi tillbaka till den helt nybyggda Erikslundskolan igen.
Biträdande rektor på Anpassad grundskola ErikslundPubliceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor vill vi att du tillsammans med rektor och övriga kollegor är med och skapar en trygg och lärorik miljö för våra elever där lärande och utveckling står i centrum. Närmaste chef är rektor för Anpassad grundskola Erikslund och ni har ett nära samarbete. Du ingår i skolans ledningsgrupp och är en naturlig del av elevhälsoteamet.
Du ansvarar självständigt för arbetsuppgifter som du planerar, genomför och utvärderar. Tillsammans med rektor formar du ditt uppdrag utifrån din erfarenhet och kompetens. I uppdraget ingår bland annat administrativa uppgifter som schemaläggning, rekrytering och personalansvar. För att klara ditt uppdrag är det också viktigt att du har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter, att du kan strukturera, dokumentera och följa upp.
Du är synlig i verksamheten, skapar och värdesätter förtroendefulla relationer med arbetskamrater, elever, vårdnadshavare och externa kontakter.
Du leder, samordnar, följer upp och utvärderar verksamheten i enlighet med skolans styrdokument, uppdrag, vision och verksamhetsidé. En stor del av det dagliga arbetet är samordning av fritidshemmet/korttidstillsynen. Du medverkar även i arbetslagsledargruppen för fritids och driver utvecklingsarbetet tillsammans med personalen.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Du som söker har pedagogisk utbildning på högskolenivå och har en lärarlegitimation. Erfarenhet av arbete på ledningsnivå inom anpassad skola är meriterande. Har du dessutom en vidareutbildning som speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning är det ett plus.
Du är genuint engagerad och intresserad av skolutveckling och har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du är initiativtagande, flexibel, prestigelös och kreativ med en god förmåga att strukturera. Du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, delaktighet och ansvarstagande. Meriterande är goda specialpedagogiska kunskaper. Som person är du van vid att parallellt arbeta med många arbetsuppgifter samtidigt och kan ta ansvar för drift av verksamheten vid rektors frånvaro. Du är lösningsfokuserad och kan ta ett övergripande perspektiv samt fokusera på rätt saker vid stressade situationer. Du visar ledarskap genom att leda, motivera och samordna. Vi vill att du har förmåga att inspirera till arbetsglädje och du har lätt att få andra med dig. Du bör också ha god förmåga att fatta beslut och ta eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringen.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Emma Een 033-358174 Jobbnummer
9761819