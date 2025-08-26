Biträdande rektor och verksamhetsansvarig till Växjö folkhögskola,
2025-08-26
Växjö folkhögskola öppnade 2021 och är en dynamisk och växande filial som drivs gemensamt av Ädelfors och Grimslövs folkhögskolor. Vi erbjuder idag:
• Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå
• Undersköterskeutbildning i kombination med svenska som andraspråk
• Polisförberedande utbildning på distans
• Studiemotiverande folkhögskolekurs
• ESF-projektet FolkisUng
Skolan har en tydlig hälsoprofil som genomsyrar all vår verksamhet. Vi är också en av åtta folkhögskolor i Sverige som driver ESF-projektet FolkisUng, med syftet att stötta unga som varken arbetar eller studerar mot framtida sysselsättning.
Vi söker nu en biträdande rektor och verksamhetsansvarig som vill vara med och forma skolans framtid - med målet att Växjö folkhögskola på sikt ska bli en självständig folkhögskola.Om tjänsten
Som biträdande rektor och verksamhetsansvarig har du en nyckelroll i att leda och utveckla skolans verksamhet. Ditt uppdrag omfattar bland annat:
• Övergripande ansvar för det pedagogiska innehållet
• Personalansvar inklusive arbetsledning, schemaläggning och tjänstefördelning
• Projektledning och administration
• Samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, kommuner och Folkbildningsrådet
• Undervisning, i exempelvis religion, men även i andra ämnen utifrån behov och kompetens
• Studie- och yrkesvägledarsamtal samt stödsamtal med skolans deltagare
Om dig
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att leda och utveckla pedagogisk verksamhet
• Har utbildning i pedagogiskt ledarskap
• Har arbetat med målgrupper där många har ett annat modersmål än svenska
• Är prestigelös, självgående och har ett starkt eget driv
• Har god samarbetsförmåga och kan skapa en positiv arbetsmiljö
• Är flexibel och lösningsorienterad
Du brinner för folkbildning och vill vara med och skapa en skola där deltagarna får de bästa förutsättningarna för vidare studier eller arbete.
Sista ansökningsdag är den 15 september
Intervjuer sker den 22 sep
Tillträde 5 jan eller efter överenskommelse
E-posta din ansökan till maria.bengtsson@adelfors.nu
Har du frågor om tjänsten kontakta:
Ole Busse, rektor på Ädelfors folkhögskola
Telefonnummer: 070-9600855ole.busse@adelfors.nu
Erik Engsbråten, rektor på Grimslövs folkhögskola
Telefonnummer: 0767-207682erik.engsbraten@kronoberg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: maria.bengtsson@adelfors.nu Arbetsgivarens referens
, https://www.vaxjofolkhogskola.se/
Ljungadalsgatan 2D (visa karta
Växjö folkhögskola
Rektor på Grimslövs folkhögskola
Erik Engsbråten erik.engsbraten@kronoberg.se 0767-207682
