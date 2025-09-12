Biträdande rektor förskola på 75 %, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Skogsgläntans förskola / Pedagogchefsjobb / Danderyd Visa alla pedagogchefsjobb i Danderyd
2025-09-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Skogsgläntans förskola i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Nu söker vi dig som anta en ny roll som biträdande rektor till ett av våra förskoleområden som omfattar tre förskolor i kommunen, två i enebyberg och en i stocksund. Förskolans verksamhetsområde är inne i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar för en likvärdig förskola med hög kvalitet på utbildningen. Vi har som en del i det arbetet gjort en organisationsförändring som innebär ett nytt chefsled med biträdande rektorer till förskolan. Vi tror starkt på att denna roll kommer skapa ännu bättre förutsättningar att nå våra mål då vi minskar antalet medarbetare per chef. Vi har också gått med i ett forskningsprogram om barns förändrade kunnande där engagerade representanter från vår verksamhet deltar.
Som chef i Danderyds kommun erbjuds du årliga utbildningar inom t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. Du kommer arbeta nära barn- och elevhälsan och få stöd av stödfunktioner på bildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. Som anställd hos oss erbjuds du frisvårdsbidrag om 3000 kr per år, bra kommunikationer och fantastiska utemiljöer.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor bistår du rektor i att planera, leda och utveckla tre förskolor i att skapa de bästa förutsättningarna för våra yngsta invånare. Tillsammans med medarbetarna arbetar ni för att skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet på utbildningen. Du har personal-, verksamhet- och budgetansvar och är närmsta chef till ca 15-20 medarbetare. Genom ett aktivt och modigt ledarskap leder du dina medarbetare i vårt gemensamma uppdrag. Du förtydligar och förmedlar mål och färdriktning till medarbetarna.
I arbetet ingår ansvar för arbetsmiljö inklusive ansvar för lokal- och driftsfrågor samt administrativa uppgifter i olika system. Tillsammans med rektor, platsansvariga förskollärare på respektive förskola och medarbetare arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbete på förskolan som utgår från förskolans läroplan och skollagen.
Du kommer att arbeta strukturerat med enhetens mål, resultat och uppföljning. Du leder bl.a. APT-möten, medarbetarsamtal och lönesamtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig ledare som bygger förtroende, engagemang och har tillit till dina medarbetares kompetens. Relationer och samarbete är viktigt för dig med såväl chefskollegor, medarbetare, barn och vårdnadshavare. Tillsammans ser ni alltid till att barnen kommer först.
Struktur, planering och organisering är styrkor hos dig. När problem dyker upp är du snabb och självständig i att hitta lösningar.
Vidare har du:
* Akademisk examen, t.ex. lärarutbildning.
* Mångårig erfarenhet av arbete i förskolan.
* Flerårig erfarenhet från kommunal verksamhet.
* Mycket goda kunskaper i förskolans styrdokument.
* Goda kunskaper i kommunallag och skollag.
* Erfarenhet av, och är väl insatt i, förskolans systematiska kvalitetsarbete.
* Väl utvecklad IT-kompetens och positivt inställd till digitala verktyg.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i så väl tal som skrift.
Det är meriterande om du dessutom:
* Har erfarenhet av arbete som samordnare, platsansvarig, utvecklare eller motsvarande roll inom förskola eller skola.
* Har körkort, så du kan förflytta dig mellan förskolorna.
* Är legitimerad förskollärare.
* Gått en ledarskapsutbildning.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt. Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Skogsgläntans förskola Kontakt
Rektor
Maria Eck Aginger maria.eckaginger@danderyd.se Jobbnummer
9507291