Biträdande rektor för RWS Järvastaden och RWS Bagartorp
Raoul Wallenbergskolorna AB / Pedagogchefsjobb / Solna Visa alla pedagogchefsjobb i Solna
2026-06-29
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Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår vision är att varje enskilt barn och elev i våra verksamheter ska utveckla sin fulla potential, nå goda studieresultat och utvecklas både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt.
RWS har en stark värdegrund inspirerad av Raoul Wallenbergs goda gärning. Ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft genomsyrar allt som sker i våra förskolor och skolor. Utifrån den värdegrunden arbetar vi varje dag för att hålla en mycket hög kvalitet i våra verksamheter, och bidrar samtidigt till att närområdet utvecklas till en positiv och attraktiv stadsdel.
Nu söker vi en biträdande rektor med fokus på elevhälsoarbete och särskilt stöd.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och relationsskapande ledare med erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och elevhälsoarbete inom grundskolan. Du brinner för att göra positiv skillnad för alla elever och har ett starkt engagemang för att skapa tillgängliga lärmiljöer där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du har erfarenhet av att leda processer kring extra anpassningar, särskilt stöd och elevhälsoarbete samt god kunskap om dokumentation, uppföljning och skolans styrdokument. Du arbetar strukturerat och systematiskt och har förmåga att omsätta analys och behov till konkreta förbättringar i verksamheten.
Som ledare är du lyhörd och tydlig samtidigt som du har mod att fatta beslut, hålla riktning och driva utveckling framåt. Du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare och ser samverkan mellan professioner som en självklar framgångsfaktor. Du ingår i skolans ledningsgrupp och arbetar nära rektor, elevhälsoteam och övriga medarbetare för att utveckla verksamheten och skapa långsiktigt hållbara arbetssätt.
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla skolans elevhälsoarbete i nära samverkan med elevhälsoteamet. Du leder processer kring extra anpassningar och särskilt stöd samt följer upp utredningar om elevers behov av stödinsatser. Du driver och följer upp det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och stöttar pedagoger i arbetet med styrdokument, dokumentation och uppföljning. I uppdraget ingår även samverkan med elever, vårdnadshavare och externa aktörer samt att bidra till utveckling av strukturer som stärker trygghet, studiero och måluppfyllelse. Vi ser gärna att du är en synlig och tillgänglig ledare som aktivt deltar i skolans långsiktiga utvecklingsarbete.
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och lärarlegitimation samt erfarenhet av arbete inom grundskolan. Du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap eller arbetsledande uppdrag och god kunskap om skolans styrdokument och relevant lagstiftning. Du har erfarenhet av elevhälsoarbete och processer kring särskilt stöd samt god organisatorisk förmåga och vana att arbeta strukturerat. Vi ser också gärna att du har förståelse för organisatoriska processer såsom tjänstefördelning och schemaläggning. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet som biträdande rektor, genomförd eller pågående rektorsutbildning samt erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Även kunskap om schemaläggning och resursplanering samt erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i skolverksamhet ses som meriterande.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens
Har ett tydligt och närvarande ledarskap och är trygg i att fatta beslut och driva processer framåt
Har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och god samverkan mellan professioner
Arbetar strukturerat, lösningsfokuserat och med god organisatorisk förmåga
Är lyhörd och relationsskapande samtidigt som du kan hålla riktning och fatta tydliga beslut
Har förmåga att analysera verksamhetens behov och omsätta analys till konkreta förbättringar i vardagen
Vill vara med och bidra till skolutvecklingen både lokalt och inom koncernen
Leder genom delaktighet, tillit och engagemang
Ser vikten av att skapa trygghet, studiero och goda lärmiljöer för alla elever
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
Kollegialt lärande och utveckling .
Möjlighet att utvecklas inom koncernen .
Engagerade kollegor och ett starkt elevfokus.
Friskvårdsbidrag.
Gratis pedagogisk lunch.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 18 juni 2026.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7806505-2076161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), https://jobb.raoulwallenbergskolan.se
Bagartorpsringen 20 (visa karta
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170 65 SOLNA Jobbnummer
9983963