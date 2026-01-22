Biträdande rektor för Naturvetenskapsprogrammet på Katedralskolan i Lund
2026-01-22
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Katedralskolan är Nordens äldsta skola och grundades redan 1085.
Mitt i centrala Lund är skolan lätt att nå med allmänna kommunikationer för våra 1500 elever och 160 anställda. Katedralskolan erbjuder utbildning av högsta kvalitet inom fyra olika högskoleförberedande program.
En av våra biträdande rektorer går i pension och vi behöver därför dig som har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete inom pedagogisk verksamhet. Du kommer att ha det pedagogiska ansvaret för skolans naturvetenskapliga program.
Som biträdande rektor har du elevansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar för ditt program. Bland dina arbetsuppgifter förekommer även skolövergripande ansvarsområden där du behöver ha framförhållning, helhetsperspektiv och överblick. På Katedralskolan arbetar vi i en ledningsgrupp där du är med och tar ansvar för skolans helhet.
Vi gör löpande urval och intervjuer sker den 25/2. Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig
Vi söker dig som är engagerad, samarbetsinriktad och skapar ett gott klimat i de grupper du leder. Du är van att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och har en stor tillit till medarbetarnas professionella omdöme. Du har ett stort intresse för pedagogik, men även för det vardagliga arbetet. Elevernas lärande är din drivkraft. Du är handlingskraftig, modig och analytisk samtidigt som du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du har adekvat högskoleutbildning och kvalificerad skolledarerfarenhet från gymnasiet eller grundskolans senare år. Vi ser också att du är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument och har erfarenhet av att arbeta nära elevhälsans professioner i elevhälsoteam. Det är meriterande om du har avslutat rektorsprogrammet.
Som ledare i Lunds kommun har du genom ditt ledarskap en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar lust i arbetet.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
