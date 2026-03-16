Biträdande rektor F-6 till Hälsingbergsskolan och Vika skola
Vill du vara med och leda två F-6-verksamheter där elevernas lärande, trygghet och utveckling står i centrum?
Vi söker en biträdande rektor som vill kombinera ett tydligt chefsansvar med ett verksamhetsnära och relationsskapande ledarskap. Hos oss får du arbeta i ett ledningsteam där vi tillsammans driver utveckling och skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och personalens arbetsmiljö.
Tjänsten är fördelad cirka 60 % på Hälsingbergsskolan och 40 % på Vika skola.
Hälsingbergsskolan är en F-6-skola med cirka 250 elever som befinner sig i ett aktivt utvecklingsarbete med fokus på tillgängliga lärmiljöer och ökad måluppfyllelse. Vika skola är en mindre F-6-skola där du som ledare får ett större eget mandat och arbetar nära både personal och elever. Här är ditt ledarskap särskilt betydelsefullt för att skapa struktur, god arbetsmiljö och en tydlig riktning framåt.
Du ingår i ledningsteamet tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer och har, i samråd med rektor, ett självständigt chefsansvar i kombination med ett nära samarbete i teamet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett ledningsteam där samarbete, tillit och utveckling präglar arbetet. Publiceringsdatum2026-03-16
Som biträdande rektor ingår du i ledningsgruppen med ett tydligt uppdrag att leda och utveckla verksamheten. Tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer skapar du förutsättningar för en trygg, lärande och pedagogiskt utvecklande miljö för våra elever.
I uppdraget ingår att ansvara för och utveckla skolans elevhälsoarbete i nära samverkan med elevhälsoteamet. Du leder det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt samordnar insatser för elever i behov av stöd. I rollen ingår även att leda SIP-möten och samverka med vårdnadshavare och externa aktörer såsom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.
Du leder, fördelar och följer upp arbetet i personalgruppen samt fattar och verkställer beslut inom ditt ansvarsområde. Du har, i samråd med rektor, ansvar för personal, arbetsmiljö och delar av budgetansvaret samt bidrar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom ett tydligt och tillitsfullt ledarskap bidrar du till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollag, läroplan och barnkonvention.
Rollen innebär ett brett kontaktnät och nära samarbete internt med ledning, pedagoger och elevhälsoteam samt externt med exempelvis socialtjänst och regionen. Du har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och är en viktig företrädare för skolan i olika sammanhang.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Pedagogisk examen på högskolenivå eller annan högskoleutbildning som bedöms relevant för uppdraget
• Erfarenhet av främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete
• Erfarenhet av att leda och samordna andra medarbetare i arbetet
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och stabil ledare som tar ansvar i komplexa situationer. Du har god analytisk förmåga, prioriterar klokt och fattar välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras. Med struktur och tydlig riktning omsätter du mål i konkret handling och driver verksamheten framåt med fokus på resultat, kvalitet och en hållbar arbetsmiljö.
Du är en närvarande och relationsskapande ledare som bygger förtroende genom professionellt bemötande och tydlig kommunikation. Du visar genuint intresse för medarbetarnas uppdrag och arbetsmiljö, är lyhörd i dialogen samt tydlig i dina förväntningar och i din återkoppling.
Du har stark samarbetsförmåga och bidrar aktivt i ledningsteamet. I det mindre sammanhanget trivs du med att skapa ramar och struktur, samtidigt som du värdesätter dialog och samverkan både internt och externt. Genom ditt ledarskap skapar du trygghet, delaktighet och engagemang.
Meriterande kvalifikationer
• Yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i grundskolans tidigare år (F-6)
• Erfarenhet av en chefsroll där du har haft personal- och arbetsmiljöansvar
• Rektorsutbildning eller annan relevant ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att driva projekt eller utvecklingsprocesser
• Erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess kommer vi i denna rekrytering att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden. Även arbetsprov kan komma att tillämpas.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311464".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2221)
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Åsa Isaksson asa.isaksson@falun.se 023-827 48
