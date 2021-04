Biträdande rektor alternativt rektor Falkenbergs grundskola åk F - Falkenbergs kommun, Grundskolan - Pedagogchefsjobb i Falkenberg

Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.I Falkenbergs kommun pågår just nu en unik satsning på förskolan och skolan, under namnet Utbildning Falkenberg. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning och lärande. Med en tydlig strategi och tre prioriterade fokusområden vill barn- och utbildningsnämnden göra bra förskolor och skolor ännu bättre och Falkenbergs kommun till en utbildningsplats i toppklass.2021-04-15Vill du vara med och leda, styra och utveckla verksamheten inom skolan i Falkenberg?I vår ledningsorganisation har vi ett antal biträdande rektorer nu söker vi dig som arbetar som skolledare eller som vill påbörja denna karriär.Som biträdande rektor i Falkenbergs kommun kommer du att få lära dig rektorsjobbet tillsammans med erfarna kollegor, gå den statliga rektorsutbildningen och få utökat ansvar allt eftersom du utvecklas i skolledarjobbet.Som biträdande rektor kommer du att jobba på delegation från ansvarig rektor. Det kommer att innebära arbetsuppgifter och ansvar bland annat för organisering, pedagogiskt ledarskap, personal och elevhälsoarbete.Alternativt tillsätts tjänsten med en rektor och då innebär den förutom ett pedagogiskt ansvar även ett verksamhets-, budget-, arbetsmiljö-, och personalansvar.I Falkenberg har vi organiserat oss så att du arbetar tillsammans med andra rektorer och biträdande rektorer i ett skolområde, där är man varandras kollegiala stöd i vardagsarbete och utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta 50% på Skogstorpsskolan och 50 % på Långås/Långavekaskolan i nära samarbete med de två rektorer som arbetar på Skogstorpsskolan och rektorn som arbetar på Långås/Långavekaskolan.I Falkenbergs kommun pågår just nu en unik satsning på förskola och skola, under namnet Utbildning Falkenberg. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning och lärande.Med en tydlig strategi och våra tre prioriterade fokusområden; Inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande vill barn- och utbildningsnämnden göra bra förskolor och skolor ännu bättre och Falkenbergs kommun till en utbildningsplats i toppklass. Utbildning Falkenberg är en långsiktig förbättringsresa för förbättrad undervisningskvalitet.Barn och utbildningsförvaltningen söker dig som vill ha ett roligt, utmanande och utvecklande arbete inom grundskolan i Falkenbergs kommun.Vi söker:100% biträdande rektor alternativt rektor till Skogstorpsområdet med start i augusti 2021.Du har pedagogisk högskoleexamen, gärna erfarenhet av ledarskap, och god insikt i verksamheten för barn 6-16 år; Grundskola, förskoleklass och fritidshem.Du är väl förankrad i styrdokument och forskning.Du är en drivande visionär med förmåga att både ta vara på det som är bra och utveckla det som behöver förbättras.Du eftersträvar en coachande ledarstil som skapar möjlighet för medarbetare att växa.Du vill leda, och utvecklas som ledare, tillsammans med dina rektorskollegor.Du är väl förtrogen med IT som en naturlig del i lärprocessen och i övrig verksamhet.Du har god organisatorisk och strukturell förmåga.Du är tydlig i din kommunikation och har modet att gå från ord till handling när det gäller krav på förändring och utveckling utifrån gällande styrdokument.Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.Om tjänsten tillsätts med en rektor gäller förutom ovanstående även:Du har god organisatorisk och strukturell förmåga samt kunskap i arbetsmiljö-, personal- ekonomi- och budgetarbete.Krav på genomgången rektorsutbildning.ÖVRIGTInom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873).Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-02 Vänta inte med din ansökan, vi kommer eventuellt att kalla under ansökningstiden. Intervjuer planerade 2020-05-04 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28