Biträdande rektor åk F-3 till Sågtorpsskolan (vikariat), Nacka kommun
2026-04-13
Är du en trygg, självgående och nyfiken ledare med erfarenhet från grundskolan som nu vill ta nästa steg i en uppskattad och välfungerande F-6 skola med starkt fokus på utvecklingsarbete, kompetensutveckling och kollegialt lärande? Vill du bli en del av en kompetent, stöttande och prestigelös ledningsgrupp med humor, öppna diskussioner och höga ambitioner? Sök då rollen som biträdande rektor med ansvar för årskurs F-3 och fritidshemmet/fritidsklubben på Sågtorpsskolan!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start i september och avslut i mars 2027, med eventuell möjlighet till förlängning.
Välkommen till Myrsjö rektorsområde
Myrsjö rektorsområde består av en resursskola, en anpassad grund- och gymnasieskola, tre grundskolor och sju förskolor. Vi har ett starkt fokus på undervisningskvalitet, tydlig struktur, systematiskt kvalitetsarbete och att möta varje elevs behov. Vi arbetar aktivt med att förbättra övergångar mellan skolformer och stadier.
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett tydligt delegerat uppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka och driva utveckling. Rektor har det övergripande ansvaret för rektorsområdet, och du ansvarar operativt och strategiskt för din verksamhet. Tillsammans med rektor, tio biträdande rektorer och en administrativ chef ingår du i Myrsjö rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer med ett tydligt fokus på likvärdighet och utveckling av undervisning.
Som biträdande rektor utövar du ett nära pedagogiskt och operativt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare. Du säkerställer att undervisning, bedömning och betygsättning håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. I uppdraget ingår ansvar för pedagogisk ledning, ekonomisk uppföljning, tjänstefördelning, schemaläggning, facklig samverkan, rekrytering samt vissa fastighetsfrågor tillsammans med administrativ chef. Vidare leder och deltar du aktivt i skolans elevhälsoarbete.
Du ansvarar för årskurs F-3 och fritidshemmet/fritidsklubben samt samarbetar nära biträdande rektor för årskurs 4-6. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med medarbetarna och kollegor bibehålla och vidareutveckla skolans höga kvalitet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
pedagogisk högskoleexamen med lärarlegitimation för grundskola eller gymnasiet
dokumenterad ledarerfarenhet inom grundskola
erfarenhet av att arbeta som lärare på lågstadiet
god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg för administration och kommunikation
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom grundskola, gärna på lågstadiet
genomförd eller pågående rektorsutbildning alternativt annan relevant ledarskapsutbildning
erfarenhet av ansvar för personal, ekonomiskt resultat och arbetsmiljö
erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete inom grundskola
erfarenhet av elevhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
erfarenhet av schemaläggning och tjänsteplanering
erfarenhet av att leda och driva fritidshemmets och/eller fritidsklubbens verksamhet och utveckling
erfarenhet av budgetansvar
erfarenhet av att arbeta som skolledare i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att lyckas behöver du både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du ser värdet av ett nära samarbete med fritidsansvarig och arbetslagsledare samt är en aktiv och samverkande del av ledningsgruppen, där ni tillsammans delar erfarenheter, utvecklar idéer och skapar likvärdighet.
Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur, tydliga rutiner och en väl fungerande organisation. Du arbetar mål- och resultatinriktat med förmåga att identifiera, prioritera och driva utvecklingsområden utifrån elevernas bästa och verksamhetens behov, vilket stärker både elevernas utveckling och skolans fortsatta höga resultat.
Då rollen är ett vikariat är det viktigt att du är självgående, flexibel och har förmåga att snabbt sätta dig in i verksamheten. Du är nyfiken och lyhörd, tar till vara på medarbetares idéer och omsätter dem i praktiken för att skapa riktning och utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Sågtorpsskolan är en uppskattad och välfungerande F-6 skola, belägen i natursköna Saltsjö-Boo, med en vacker närmiljö där skog, vatten och naturreservat blir en naturlig del av undervisningen. Vi är en av få skolor i Stockholmsområdet som är certifierad Generation Pep-skola, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att främja elevernas hälsa och välmående. Vi har väl utarbetade rutiner, strukturer och planering som skapar tydlighet och förutsägbarhet i verksamheten. Skolan har ett starkt fokus på utvecklingsarbete, kompetensutveckling och kollegialt lärande. Personalgruppen är engagerad och kompetent, med en varm atmosfär, hög trivsel och en öppen kultur där vi delar med oss och inspirerar varandra i det dagliga arbetet. Vi erbjuder pedagogisk lunch lagad från grunden och god tillgång till fri parkering. Läs mer om oss här
Som biträdande rektor blir du en del av en prestigelös och kompetent ledningsgrupp med humor, högt i tak och öppna diskussioner. Vi stöttar varandra, samarbetar och delar gärna erfarenheter, idéer och framgångar. Vi arbetar utifrån principen "att våga göra och att våga dela". Du får ett stort delegerat ansvar för Sågtorpsskolan samt en central roll i skolans och rektorsområdets utvecklingsarbete. Här får du möjlighet att påverka, driva utveckling och växa som skolledare i en stabil organisation med tydlig struktur och höga ambitioner.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på de frågor som du besvarar i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
131 40 NACKA Arbetsplats
Rekryteringsspecialist
Elin Frantz 0704319164
9851977