Biträdande rektor åk 7-9 till Stavsborgsskolan i Älta, Nacka kommun
2025-11-10
Vill du tillsammans med fantastiska medarbetare och kollegor leda ett högstadium som växer i en populär och välfungerande F-9 skola? Drivs du av att ingå i en engagerad, samarbetsvillig och utvecklingsinriktad ledningsgrupp? Sök då rollen som biträdande rektor på Stavsborgsskolan!
Välkommen till Älta rektorsområde
Älta rektorsområde består av Stavsborgsskolan F-9, Sigfridsborgs skola F-6, Älta skola F-6, Älta resursskola och sex förskolor.
Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett stort ansvar och tydligt delegerat uppdrag som ger dig frihet att påverka och driva utvecklingen framåt. Rektorn har det övergripande ansvaret för rektorsområdet, medan du ansvarar operativt och strategiskt för din verksamhet. Tillsammans med rektor, 10 biträdande rektorer och kökschef ingår du i Älta rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer.
Du ansvarar för årskurs 7-9, eventuellt 4-9, och samarbetar nära skolans två andra biträdande rektorer. Du utövar ett nära pedagogiskt och operativt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare, vilket inkluderar medarbetarsamtal, lönesamtal och rekrytering. Du säkerställer att undervisning, bedömning och betygsättning håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. Du ansvarar även för pedagogisk ledning, ekonomisk uppföljning, tjänstefördelning, schemaläggning, facklig samverkan samt leder och deltar aktivt i skolans elevhälsoarbete. Med stort driv och nära samarbete med medarbetare, förstelärare o skolledning driver du den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet framåt.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- pedagogisk högskoleexamen med lärarlegitimation för grundskola eller gymnasiet
- aktuell erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor
- erfarenhet av personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar
- erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
- erfarenhet av elevhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor på högstadiet
- genomförd eller pågående rektors- eller ledarskapsutbildning
- erfarenhet av att arbeta som lärare på högstadiet
- erfarenhet av tjänsteplanering och schemaläggning.
Är det här du?
För att lyckas behöver du både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du värdesätter ett nära samarbete i ledningsgruppen för att erfarenhetsdela, bolla och skapa likvärdighet. Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur, tydliga rutiner och en väl fungerande organisation. Du arbetar mål- och resultatinriktat med förmåga att identifiera, prioritera och driva utvecklingsområden utifrån elevernas bästa och verksamhetens behov. Vi söker en närvarande, driven och modig ledare med stark vilja att utveckla Stavsborgsskolan och rektorsområdet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Stavsborgsskolan är en populär, trygg och välfungerad F-9 skola med cirka 700 elever i nybyggda lokaler. Högstadiet växer och arbetar aktivt för att vara det självklara valet för alla elever i Älta. Skolan ligger i natursköna Älta med närhet till hav, sjöar och skog samt goda kommunikationer till Slussen, Nacka och Värmdö. Arbetsplatsen präglas av tydlig struktur, goda resultat, kollegialt samarbete och ett starkt fokus på undervisningskvalitet, där engagerade och skickliga medarbetare tillsammans skapar en trygg, trivsam och inspirerande lärmiljö. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/altarektorsomrade/
Som biträdande rektor hos oss ingår du i en driven, samarbetsvillig och utvecklingsinriktad ledningsgrupp. Du får ett stort delegerat ansvar för Stavsborgsskolan och en central roll i både skolans och rektorsområdets utvecklingsarbete. Rollen ger dig goda möjligheter att påverka, driva utveckling och växa som skolledare.
Som anställd i Nacka kommun har du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel, en mångsidig intern stödfunktion samt en mentor under ditt första år.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Anne Sjö på anne.sjo@nacka.se
och 070-431 88 15.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-24!
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
