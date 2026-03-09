Biträdande rektor åk 7-9 till Myrsjöskolan, Nacka kommun
2026-03-09
Drivs du av ständig utveckling av undervisningskvalitet och stort delegerat ansvar? Vill du bli en del av en kompetent, stöttande och prestigelös ledningsgrupp med humor, öppna diskussioner och höga ambitioner? Är du en inspirerande och tydlig ledare med starkt driv som vågar tänka nytt och sätta höga mål för att vidareutveckla verksamheten? Sök då rollen som biträdande rektor med ansvar för årskurs 7-9 på Myrsjöskolan!
Välkommen till Myrsjö rektorsområde
Myrsjö rektorsområde består av en resursskola, en anpassad grund- och gymnasieskola, tre grundskolor och sju förskolor. Vi har ett starkt fokus på undervisningskvalitet, tydlig struktur, systematiskt kvalitetsarbete och att möta varje elevs behov. Vi arbetar aktivt med att förbättra övergångar mellan skolformer och stadier för att främja elevernas kunskapsutveckling. Med höga ambitioner strävar vi efter att erbjuda förskolor och skolor i världsklass.
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett tydligt delegerat uppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka och driva utveckling. Rektor har det övergripande ansvaret för rektorsområdet, och du ansvarar operativt och strategiskt för din verksamhet. Tillsammans med rektor, tio biträdande rektorer och en administrativ chef ingår du i Myrsjö rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer med ett tydligt fokus på likvärdighet och utveckling av undervisning.
Som biträdande rektor utövar du ett nära pedagogiskt och operativt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare. Du säkerställer att undervisning, bedömning och betygsättning håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. I uppdraget ingår ansvar för pedagogisk ledning, ekonomisk uppföljning, tjänstefördelning, schemaläggning, facklig samverkan, rekrytering samt vissa fastighetsfrågor tillsammans med administrativ chef. Vidare leder och deltar du aktivt i skolans elevhälsoarbete.
Du arbetar nära Myrsjöskolans tre andra biträdande rektorer och delar ansvaret för årskurs 7-9 med en kollega. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med medarbetarna och kollegor vidareutveckla skolans höga kvalitet. Du kan även få ansvar för att leda utvecklingsområden inom hela rektorsområdet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• pedagogisk högskoleexamen med lärarlegitimation för grundskola eller gymnasiet
• erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom grundskola
• erfarenhet av ansvar för personal, ekonomiskt resultat och arbetsmiljö
• erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete inom grundskola
• erfarenhet av elevhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
• god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg för administration och kommunikation
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor på högstadiet
• erfarenhet av att arbeta som lärare på högstadiet
• genomförd eller pågående rektorsutbildning
• erfarenhet av schemaläggning och tjänsteplanering
• erfarenhet av budgetansvar
• erfarenhet av att arbeta som skolledare i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att lyckas behöver du både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du värdesätter ett nära samarbete i ledningsgruppen för att dela erfarenheter, utveckla idéer och skapa likvärdighet. Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur, tydliga rutiner och en väl fungerande organisation. Du arbetar mål- och resultatinriktat med förmåga att identifiera, prioritera och driva utvecklingsområden utifrån elevernas bästa och verksamhetens behov, vilket stärker både elevernas utveckling och skolans höga resultat. Vi söker en inspirerande, nyfiken och tydlig ledare med starkt driv som vågar tänka nytt, peka ut riktning och sätta höga mål för att vidareutveckla Myrsjöskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Myrsjöskolan är en stor och populär F-9 skola med cirka 1100 elever, belägen i natursköna Orminge/Saltsjö-Boo med goda kommunikationer till Slussen på cirka 20 minuter. Området växer, präglas av många barnfamiljer och erbjuder goda möjligheter till kultur och idrott.
Skolan är uppskattad av både elever och personal. Personalgruppen är stabil, engagerad och erfaren med stark sammanhållning och hög kompetens, vilket skapar trygghet, trivsel och goda resultat. Vi har väl utarbetade rutiner, hög undervisningskvalitet, en välutvecklad IT-miljö, två stora elevhälsoteam och fyra särskilda undervisningsgrupper. Vi erbjuder pedagogisk lunch lagad från grunden och god tillgång till parkering. Läs mer om oss här
Som biträdande rektor blir du en del av en prestigelös och kompetent ledningsgrupp med humor, högt i tak och öppna diskussioner. Vi stöttar varandra, samarbetar och delar gärna erfarenheter, idéer och framgångar. Vi arbetar utifrån principen "att våga göra och att våga dela". Du får ett stort delegerat ansvar för Myrsjöskolan samt en central roll i skolans och rektorsområdets utvecklingsarbete. Här får du möjlighet att påverka, driva utveckling och växa som skolledare i en stabil organisation med tydlig struktur och höga ambitioner.
Som anställd i Nacka kommun har du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel, en mångsidig intern stödfunktion samt en mentor under ditt första år.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i augusti.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på de frågor som du besvarar i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23!
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Rektor
Olof Andersson olof.andersson@nacka.se 0704317830
