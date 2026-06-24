Biträdande rektor åk 7-9 och anpassad grundskola
Arvidsjaurs kommun, Huvudorganisation (ANVÄNDS EJ) / Pedagogchefsjobb / Arvidsjaur Visa alla pedagogchefsjobb i Arvidsjaur
2026-06-24
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Huvudorganisation (ANVÄNDS EJ) i Arvidsjaur
Fridhemsskolan är Arvidsjaurs enda högstadieskola med ca 185 elever. Skolan ligger centralt i samhället nära sim- och sporthall. Det är en liten skola som upplevs som familjär. Relationerna till elever och personal är en viktig faktor för att skapa ett lärande samt dialog med vårdnadshavare.
1 plats(er).
Biträdande rektor till Fridhemsskolan
Som biträdande rektor är du en viktig del av skolans ledning och arbetar nära rektor i det pedagogiska och organisatoriska arbetet. Tillsammans driver vi utvecklingen av undervisning, elevhälsa och arbetsmiljö.
Fridhemsskolan är en mindre 7–9-skola med cirka 185 elever där vi arbetar nära varandra och där relationer, trygghet och delaktighet är centrala. Vi strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du att:
Leda och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med rektor
Arbeta aktivt med studiero, normer och värden i hela verksamheten
Ansvara för delar av personalledning och arbetsmiljöarbete
Samverka med elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer
Bidra till och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har god ledarskapsförmåga och är tydlig, trygg och relationsskapande
Är strukturerad, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
Har pedagogisk högskoleexamen (meriterande)
Gärna har erfarenhet av ledarskap, exempelvis som arbetslagsledare eller liknande
Har påbörjad rektorsutbildning (meriterande)
Vi erbjuder
Ett nära och engagerat samarbete i skolans ledningsgrupp
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsplats där trygghet, gemenskap och elevfokus står i centrum
Stöd i ditt ledarskap samt möjlighet till kompetensutvecklingÖvrig information
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2026/2027, med tillträde 20260803 eller enligt överenskommelse.
👉 Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
933 81 Arvidsjaur (visa karta
)
933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Huvudorganisation (ANVÄNDS EJ) Kontakt
Tf rektor
Ann Lidgren ann.lidgren@arvidsjaur.se 096015762 Jobbnummer
9976059