Biträdande rektor åk 7-9 (50%) och undervisande lärare (50%)
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-04-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Biträdande rektor åk 7-9 och undervisande lärare till Montessori Mondial Kungsholmen
På Montessori Mondial Kungsholmen erbjuder vi en arbetsplats med stort engagemang, skickliga och duktiga lärare, montessoripedagogik från 1-15 år samt en ämnesdidaktisk kultur där våra lärare fokuserar på att utveckla undervisningen för att skapa ännu bättre lärandemöjligheter för våra elever.
Montessori Mondial är en skola där eleverna står i centrum. Här ges eleverna frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Genom resultatinriktad Montessoripedagogik, fokuserat arbete och övertygelsen om att övning ger färdighet, låter vi eleverna upptäcka kraften i att lära.
Vi söker nu dig som vill arbeta som biträdande rektor och lärare på vår skola. Du arbetar som biträdande rektor på ca 50% och är undervisande lärare på ca 50%. Du leder arbetslaget åk 7-9 som består av 15 lärare. Du kommer att ingå i skolledningen som består av följande: rektor, biträdande rektor förskola, biträdande rektor F-3 och fritidshem, biträdande rektor 4-6 och biträdande rektor 7-9.Publiceringsdatum2026-04-13Profil
Vi söker dig som tycker om att leda, organisera, strukturera, engagera och driva skolutveckling. Viktiga egenskaper är att du är glad, positiv, engagerad, bidrar med tankar, idéer och perspektiv till skolledningsteamet och är självgående i ditt ledarskap och chefskap. Du behöver också vara intresserad av montessoripedagogik, fortsätta förvalta vår positiva skolkultur och vara delaktig i vårt ämnesdidaktiska arbete. Vi lägger stor vikt och kraft på såväl vårt systematiska kvalitetsarbete som vårt elevhälsoarbete och där är du en viktig person när det gäller arbetet som är kopplat till 7-9. Du ansvarar för den dagliga bemanningen av arbetslag 7-9 och är första linjens chef.
Du är öppen och kreativ och löser problem som uppstår i det vardagliga arbetet till exempel med elever, medarbetare, fastighetsfrågor och alla övriga situationer som kan uppstå under en dag. Du är en viktig del i våra Erasmusutbyten som vi har i årskurs 8 och 9. Dessa utbyten kräver både organisation och engagemang samt samarbete och teamwork tillsammans med en av våra förstelärare och en av våra administratörer.
Du är skicklig på att organisera och strukturera både på kort och lång sikt till exempel vid nationella prov, Erasmusresor, Erasmusbesök, prao och vid skolans traditioner.
Som biträdande rektor hos oss får du en central ledarroll där du, tillsammans med skolledning och engagerade medarbetare, driver skolans pedagogiska utveckling framåt. Du arbetar nära verksamheten och ser till att undervisningen bygger på likvärdighet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I ditt dagliga arbete möter du elever, vårdnadshavare och personal och skapar tillsammans med olika professioner lösningar som gör skillnad.Du ansvarar för åk 7-9 och bidrar till en trygg och inspirerande lärmiljö för våra äldsta elever. Som del av vårt skolledningsteam blir du en viktig kraft i att utveckla organisationen och skapa långsiktigt hållbara arbetssätt. I uppdraget ingår personalansvar, schemaläggning, ekonomisk medvetenhet, vissa fastighetsfrågor och verksamhetsansvar.Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i ett eller flera ämnen och erfarenhet av undervisning i 7-9. Du har flerårig och aktuell erfarenhet som biträdande rektor. Du är väl insatt i läroplan, skolans regelverk och de riktlinjer som styr elevhälsoarbetet.Vi söker en strategisk och trygg ledare som ser helheter, kommunicerar tydligt och driver verksamheten mot uppsatta mål. Du är utvecklingsinriktad, lyhörd och relationsskapande med förmåga att hantera problem på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Det är en semestertjänst. Omfattning 50% som biträdande rektor och 50% som lärare. Tillträde den 3 augusti 2026. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Cecilia Rosenbaum på 0708-280668 cecilia.rosenbaum@montessorimondial.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM
Stockholm Kontakt
Rekryterare
Cecilia Rosenbaum cecilia.rosenbaum@montessorimondial.se
9849380