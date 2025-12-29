Biträdande rektor åk 5-9 till Björknässkolan, Nacka kommun
2025-12-29
Drivs du av tydlighet, struktur och stort delegerat ansvar? Vill du arbeta tillsammans med en stabil, erfaren och kompetent personalgrupp med hög arbetsglädje och trivsel? Sök då rollen som biträdande rektor på Björknässkolan!
Välkommen till Södra Boo rektorsområde
Södra Boo rektorsområde består av Björknässkolan, Boo Gårds skola, Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola, en specialförskola och tre förskolor. Alla våra verksamheter är välfungerade och uppnår goda resultat. Vi är stolta över våra engagerade elever, barn och medarbetare. Vi har ett starkt fokus på struktur, tydlighet, undervisningskvalitet och systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett stort ansvar och tydligt delegerat uppdrag som ger dig frihet att påverka och driva utvecklingen framåt. Rektorn har det övergripande ansvaret för rektorsområdet, medan du ansvarar operativt och strategiskt för din verksamhet. Tillsammans med rektor och sex biträdande rektorer ingår du i Södra Boo rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer.
Du ansvarar för årskurs 5-9 och fritidsklubben samt samarbetar nära skolans biträdande rektor för årskurs F-4. Du utövar ett nära pedagogiskt och operativt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 40 medarbetare, vilket inkluderar medarbetarsamtal, lönesamtal och rekrytering. Du säkerställer att undervisning, bedömning och betygsättning håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. Du ansvarar även för ekonomisk uppföljning, pedagogisk ledning, tjänstefördelning, trygghetsteam, facklig samverkan samt leder och deltar aktivt i skolans elevhälsoarbete.
Björknässkolan är en välfungerande skola med god kvalitet. En viktig del av ditt uppdrag är att både bevara och vidareutveckla denna kvalitet. Genom nära samarbete med teamledare, förstelärare och ledningsgruppen driver du den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet framåt.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• pedagogisk högskoleexamen med lärarlegitimation för grundskola eller gymnasiet
• flerårig och aktuell erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom grundskola
• erfarenhet av personal-, ekonomiskt resultat- och arbetsmiljöansvar
• erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete inom grundskola
• erfarenhet av tjänsteplanering
• erfarenhet av elevhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
• god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg både som pedagogiskt stöd och för administration och kommunikation
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor på mellan- och/eller högstadiet
• erfarenhet av att arbeta som lärare på mellan- och/eller högstadiet
• genomförd eller pågående rektorsutbildning
• erfarenhet av att ha en framträdande roll i elevhälsoteamet
• erfarenhet av att arbeta som skolledare i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att lyckas behöver du både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du bidrar aktivt i ledningsgruppen samt vädersätter nära samarbete och delegering till teamledare och förstelärare. Du är en tydlig, trygg, pedagogisk och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur och en väl fungerande organisation. Du arbetar mål- och resultatinriktat med fokus på elevernas lärande och verksamhetens kvalitet. Med ett helhetsperspektiv fattar du beslut och prioriterar utifrån elevernas bästa och verksamhetens behov. Vi söker en solid, närvarande, uthållig, strukturerad och teamorienterad ledare som tar ansvar, vågar tänka nytt och vill utveckla Björknässkolan, rektorsområdet och sitt eget ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Björknässkolan är en stabil och välfungerande F-9 skola med cirka 800 elever. Skolan har anor från slutet av 1800-talet och är vackert belägen i ett naturskönt område nära Björknäs centrum, med tillgång till fotbollsplan, ishall, sporthall och friidrottsarena. Här finns både goda kommunikationer och fri parkering i direkt anslutning till skolan.
Vi arbetar utifrån en tydlig struktur samt präglas av goda relationer mellan medarbetare och skolledning. Här finns en stark tilltro till varje medarbetares kompetens, och vi litar på att alla gör sitt bästa för att nå goda resultat. Personalgruppen är stabil, erfaren och kompetent, med en varm och fin stämning som skapar trygghet och arbetsglädje. Våra medarbetare arbetar kvar länge och upplever en hög trivsel- det är inte ovanligt att man återvänder efter att ha provat andra arbetsplatser. Skolan har en stark tradition av att använda modern teknik, och vår digitala infrastruktur är mycket välutvecklad. Läs mer om oss här
Som biträdande rektor hos oss ingår du i en trygg, tillåtande och kompetent ledningsgrupp med öppet klimat. Vi trivs tillsammans, stöttar varandra, samarbetar och delar gärna erfarenheter, idéer och framgångar. Här blir du en del av en stabil och välfungerande organisation med tydlig struktur och väl definierat uppdrag. Med stort delegerat ansvar och en central roll i Björknässkolans och rektorsområdets utvecklingsarbete får du både frihet och möjlighet att påverka, utveckla verksamheten och växa i din roll som skolledare.
Som anställd i Nacka kommun har du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel, en mångsidig intern stödfunktion samt en mentor under ditt första år.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på de frågor som du besvarar i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2025-01-12!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.

Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun
Rektor
Henrik Ahlberg henrik.ahlberg@nacka.se 070-431 85 02
9665466