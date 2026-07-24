Biträdande rektor åk 4-6 Ängsnässkolan, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Ängsnässkolan 1 / Pedagogchefsjobb / Huddinge Visa alla pedagogchefsjobb i Huddinge
2026-07-24
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker en erfaren biträdande rektor för åk 4-6 samt särskild undervisningsgrupp. Rollen innefattar även ett övergripande ansvar för skolans trygghets- och utredningsteam. Du blir en del av skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, och en ytterligare biträdande rektor f-3.
Ängsnässkolan är en stabil verksamhet med tydliga rutiner och starkt systematiskt kvalitetsarbete. Som skolledare arbetar du verksamhetsnära med ett stödjande ledarskap, fokus på undervisningsutveckling och elevernas lärande. Rollen kräver god förmåga att organisera, prioritera och arbeta lösningsfokuserat både självständigt och i team.
I ditt ledarskap är du transformativ med förmågan att hantera nya situationer. Du är strukturerad och lösningsfokuserad samt stresstålig. Du har mod att tänka i nya banor och fokus på att alltid driva huvuduppdraget. Du har en förmåga för analys och reflektion, och kan utifrån resultat hitta orsaker, kunna organisera dina arbetslag och med det komma med förslag till insatser. Du är väl förtrogen med skola som organisation och är väl bekant med uppdraget och de styrdokument som vi behöver följa.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har god samarbetsförmåga, vill jobba i lag och har därmed lätt att skapa goda relationer, samverka med elever, medarbetare, vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam osv. Dina medarbetare ska känna att du finns där för dem och stöttar i organisationen kring det pedagogiska arbetet och även i komplexa elevärende samt i kontakten med vårdnadshavare och andra instanser. Som biträdande rektor kommer du ha ett personalansvar och verksamhetsansvar för 4-6.
Vem är du?
Du är engagerad, trygg och lösningsorienterad. Du kommunicerar klart och skapar förtroende i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Som ledare är du strukturerad och självgående, samtidigt som du värdesätter nära samarbete och relationsbyggande i arbetslaget. Du trivs i en miljö där alla bidrar till helheten och där samverkan är en naturlig del av vardagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationskrav:
Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
Genomförd rektorsutbildning
Erfarenhet av att ha arbetat som biträdande rektor i grundskolan
Förmåga att utifrån din bakgrund och utbildning hantera frågor inom elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete, arbetsmiljö, samt utveckling av pedagogisk verksamhet
Erfarenhet inom personal och verksamhetsansvar
God kunskap att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att leda och organisera EHT arbetet för en hel skolverksamhet
Erfarenhet av att utveckla, strukturera och organisera arbetet med särskilda undervisningsgrupper
Erfarenhet av schemaläggning och annan administration
Tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom en politiskt styrd organisation
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar:
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rektor Martin Andersson tel.08-535 306 02Martin.Andersson@huddinge.se
eller rekryteringspartner Rosa Karlsson Inanoglu, Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Centralvägen 19 (visa karta
)
141 46 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Ängsnässkolan 1 Kontakt
Rektor
Martin Andersson Martin.Andersson@huddinge.se +46702373505 Jobbnummer
10011182