Biträdande rektor 50 % och specialpedagog eller lärare 50%
2025-12-22
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vill du vara med och stärka kvaliteten i en skola där relationer, trygghet och elevers utveckling står i centrum?
Långhundra skola söker nu en biträdande rektor på 50 %, i kombination med annat uppdrag - helst som specialpedagog, men även 50 % undervisande lärare kan vara aktuellt. Tjänsten är en utökning av organisationen då vi ser ett ökat behov av ledningskapacitet för att långsiktigt säkra och utveckla kvaliteten i våra skolor.
Tillsammans med rektor och biträdande rektorn på Lagga skola bildar ni skolornas gemensamma ledningsgrupp, där ni arbetar utifrån ett delat och tillitsbaserat ledarskap. Du kommer ha din bas på Långhundra skola, men samarbetar nära med biträdande rektor med placering på Lagga skola.
Om våra skolor
Lagga och Långhundra skolor är belägna på Knivsta kommuns landsbygd och präglas av närhet till naturen, stark sammanhållning och nära relationer mellan elever och personal.
* Lagga skola är en F-6-skola och har i nuläget cirka 145 elever.
* Långhundra skola är en F-6-skola med cirka 118 elever.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor är du, tillsammans med rektor och övrig biträdande rektor, en central del i skolornas utveckling mot ökad måluppfyllelse. Uppdraget är både strategiskt och operativt och innefattar bland annat:
* Ansvar för resultatuppföljning, trygghetsarbete och elevhälsofrågor
* Personalansvar för delar av skolans medarbetare, inklusive medarbetarsamtal, lönesättning, rekrytering och personalärenden
* Delaktighet i budgetuppföljning och organisatoriskt arbete
* Arbete med systematiskt kvalitetsarbete, analys, uppföljning och utveckling
* Ansvar för och utveckling av arbetet kring särskilt stöd, resursfördelning och anpassningar
* Deltagande i och utveckling av skolans elevhälsoarbete, inklusive kontakt med vårdnadshavareKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av skolledarskap eller arbetsledning inom skola
* God förmåga att leda, handleda, motivera och inspirera medarbetare
* Erfarenhet av arbete med elevhälsofrågor och utveckling av elevhälsoarbete i grundskola
* God förtrogenhet med analysarbete, bedömning och betygsättning
* Mycket god kunskap om styrdokument för förskoleklass, grundskola och fritidshem
* Erfarenhet av undervisning i grundskolan
* Erfarenhet av nationella prov, kartläggningar samt uppföljning av resultat
* God digital kompetens och vana vid skolans dokumentationssystem
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* God samarbetsförmåga och tydlig kommunikativ förmåga
* Förmåga att driva skolutveckling och samverka med kommungemensamma och externa aktörer
* Ett strukturerat arbetssätt där du driver processer från start till mål
* Meriterande är utbildning och erfarenhet som specialpedagog.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
