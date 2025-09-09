Biträdande rektor 50% anpassad grundskola, Solna stad
Solna kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Solna stad anpassad grundskola söker nu en biträdande rektor som tillsammans med rektor vill arbeta för att varje individ i vår skola ska komma till sin rätt! Är du nyfiken på anpassad grundskola och vill utvecklas i ett ledaruppdrag på deltid? Här får du möjlighet att ta nästa steg i din karriär, växa i rollen och samtidigt ha stöd av ett erfaret rektorsteam.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Solna anpassad grundskola är en verksamhet som arbetar för hög måluppfyllelse för målgruppen utifrån kunskapsuppdraget. Uppdraget hos oss är att fortsatt bibehålla samt utveckla elevernas lärmiljö utifrån begreppet tillgänglig lärmiljö som beaktar den fysiska-, den pedagogiska- samt den psykosociala miljön. På anpassad grundskola i Solna stad finns det åtta klasser som läser både mot ämnen och mot ämnesområde - det som förut kallades för träningsskola. Det arbetar åtta klasslärare, två lärarassistenter och sex praktisk estetiska lärare på skolan. I varje klass arbetar två till tre elevassistenter som följer eleverna genom hela deras skoldag vilken kan bestå av både skola och fritids.
Vi söker nu en biträdande rektor på 50% som främst kommer arbeta mot grundskolans fritidsverksamhet.
Vårt erbjudande
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Ett meningsfullt arbete där du och dina medarbetare kan göra skillnad för varje enskild elev.
- Vara en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i ditt chefskap.
- Interna utbildningar och karriärmöjligheter.
- Friskvårdsbidrag.
Vad innebär arbetet?
Vi söker en biträdande rektor som kommer att ha det dagliga ledningsansvaret för fritidshem inom anpassad grundskola. Som biträdande rektor ingår man i skolans strategiska ledningsgrupp, som består av rektor och två biträdande rektorer. Ledningsgruppen är gemensam för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Den strategiska ledningsgruppen ses varje vecka och avhandlar gemensamma frågor som organisation, rutiner, budget samt är ett stöd för varandra i ledningsfrågor.
Som biträdande rektor ansvarar du för att, tillsammans med rektor, leda och utveckla verksamheten. Du förväntas aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med skollagens bestämmelser. I de delegerade arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för fritidshemmets organisation, tjänstefördelningar och schema utifrån budget. Du kommer stödja och följa upp arbetslagens arbete för att säkerställa en god lärmiljö och en inkluderande verksamhet. Som biträdande rektor är du även delaktig i elevhälsoarbetet genom samordning, uppföljning av åtgärder och samarbete med vårdnadshavare och externa aktörer. Fokus i uppdraget är det pedagogiska ledarskapet och tillse att driftsorganisationen fungerar i visionens riktning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- erfarenhet av arbete som biträdande rektor
- dokumenterad pedagogisk insikt och erfarenhet av undervisning inom fritidshem, gärna F-3
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, gärna inom anpassad grundskola
- dokumenterad erfarenhet av att leda, utbilda och coacha medarbetare utifrån läroplan och skollagstiftning
- väl utvecklad IT-kompetens
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du
- har flerårig erfarenhet av arbete i skolledande position
- har påbörjat eller avslutat rektorsprogrammet
- har erfarenhet av personalansvar eller arbetsmiljöfrågor
- har gått ledarskapsutbildning
- är förtrogen med schemaläggning i Skola24.
Om du saknar formell examen men har dokumenterad pedagogisk insikt och erfarenhet erbjuder vi vidareutbildning, exempelvis rektorsprogrammet eller motsvarande, som en del av tjänsten. Tjänsten ställer krav på din förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. I ledarrollen är du trygg och stabil, med förmåga att fatta beslut även i utmanande situationer. Du säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet, kan anpassa dig till ändrade omständigheter och styrs av mål- och resultattänkande.
Vi söker dig som samverkar väl med dina kollegor och är relationsskapande. Som ledare har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är kommunikativ, lyhörd och inkluderande för att säkerställa att beslut och åtgärder utformas med elevens bästa i fokus.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidare på 50% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Mariana Berlin på Mariana.Berlin@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 23/9 2025. Du ansöker utan personligt brev. När du söker kommer du istället få svara på frågor relevanta för tjänsten.
I rekryteringsprocessen ingår:
- Inledande telefonintervju med rekryterare
- Intervju med rektor
- Arbetsprov
- Arbetspsykologiska tester
- Bakgrundskontroll
- Referenstagning
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt.Facklig kontakt
- Akademikerförbundet SSR, ssr@solna.se
- Kommunal, Jeanette Hjalmarsson 08-746 17 83
- Sveriges Lärare, Zaradacht Yousef 08-746 17 84
- Sveriges Skolledare, Hanna Adolfi 08-746 17 07
- Vision, Maria Björling 08-746 16 48
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Mariana Berlin, rektor Mariana.Berlin@solna.se Jobbnummer
9498625