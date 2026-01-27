Biträdande rektor - Norra området Engagerad pedagogisk ledare i förskolan
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.
I Nyköpings förskolor arbetar vi gemensamt för att skapa Barnens bästa förskola. Hela förskolans organisation arbetar ur ett helhetsperspektiv för ökad likvärdighet och hög kvalitet i fokus. Förskolorna är indelade i fyra områden som består av cirka 6-10 förskolor, 120 medarbetare och ca 600 barn. Vårt kreativa återanvändningscenter, Nybygget, är en stor tillgång och bidrar starkt till entreprenöriellt lärande, kreativ undervisning och hållbar utveckling.
Genom gemensamma kvalitetskartläggningar utvecklar vi Nyköpings kommuns förskolor, där pedagoger, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, specialpedagoger och skolledare tillsammans är delaktiga i processerna. Vi arbetar utifrån vår gemensamma pedagogiska idé; Barnens bästa förskola en likvärdig förskola av hög kvalitet. Vår utbildning genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till barnens kompetenser.
Vi söker nu biträdande rektor till Norra området.
Norra området
Vi söker nu dig, en engagerad pedagogisk ledare, till två förskolor i Norra området: Daldockan och Tystbergas förskolor. Tillsammans i Norra området har vi det gemensamma fokusområdet Språkutvecklande arbetssätt i mötet med barnet.
Förskolorna i området arbetar gemensamt i skolledarteam där rektor och biträdande rektorer ingår. På förskolorna samverkar vi till exempel inom kollegialt lärande, kompetensutveckling, nätverk, barnhälsoarbete och arbetsmiljöarbete. Det finns också ett gott samarbete med förskolans utvecklingsledare och specialpedagoger.
Mer information om förskolorna finns på deras respektive hemsidor:https://www.nykoping.se/barn-och-utbildning/elevhalsa/forskola-och-pedagogisk-verksamhet/tystberga-forskola/https://www.nykoping.se/barn-och-utbildning/elevhalsa/forskola-och-pedagogisk-verksamhet/daldockans-forskola/
Välkommen att söka vår lediga tjänst som biträdande rektor vi ser fram emot att möta dig i vårt team, Norra området. Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor i förskolan har du ansvar för det pedagogiska ledarskapet, systematiskt kvalitetsarbete, personal och det dagliga arbetet på de enheter du leder. Du organiserar och skapar förutsättningar för förskollärare och arbetslag att arbeta utifrån skollag, läroplan och barnkonvention. Du ingår i förskoleområdets skolledarteam tillsammans med övriga biträdande rektorer där arbetet leds av områdets rektor.
I området, men även i hela organisationen, sker mycket arbete gemensamt. Rektor har ett strategiskt och övergripande ansvar för kvalitet, HR, ekonomi, resursfördelning och kompetensförsörjning i området. Som biträdande rektor har du stora möjligheter till delaktighet och inflytande i alla frågor där du leder det operativa arbetet på förskolorna. Kollegialt lärande och reflektion används som verktyg för kvalitetsutveckling i alla led och är ett vanligt inslag vid möten för både förskolans ledning som pedagogernas nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och vill göra skillnad. Du har förmåga att leda förskolans arbete utifrån politiskt och nationellt fastställda mål och ramar, samt tar ansvar för att målen verkställs i det dagliga arbetet. Som ledare tar du ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna så att såväl förskollärare som barnskötare i förskolorna upplever glädje och meningsfullhet i sitt uppdrag, blir uppmärksammade och ges förutsättning att aktivt kunna påverka sitt dagliga arbete.
Du är en tydlig och strukturerad ledare med starkt engagemang och god förmåga att inspirera dina medarbetare. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet. Då du i din roll som biträdande rektor samverkar med många människor behöver du vara bra på att samarbeta och på att skapa och bibehålla professionella relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker tjänsten
• är väl förtrogen med förskolans styrdokument och förankrad i värdegrundsuppdraget
• är en tydlig ledare
• har goda kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete och vill verka för hög kvalitet i förskolan
• har en pedagogisk högskoleexamen och goda referenser från arbete i förskola
ÖVRIGT
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
