Biträdande platschef till Espresso House Landvetter (inrikes)
Espresso House Sweden AB / Kockjobb / Härryda
2026-01-22
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Hos Espresso House söker vi nu en biträdande platschef (Assistant Manager) till vår shop på Landvetter Flygplats (före säkerhetskontrollen). Brinner du för att ge den bästa servicen och kaffeupplevelsen? Drivs du av ett större ansvar i arbetet och gillar att utveckla dina kollegor? Då är det kanske dig vi söker!
Vem är du?
Vi letar efter en driven individ med en passion för kaffe och service. Har du erfarenhet inom hotell - och restaurangbranchen eller detaljhandel och ett naturligt sinne för ledarskap? Då kan du vara den vi söker. Du kommer att arbeta i en snabb och dynamisk miljö där teamwork och samarbete är nyckeln till framgång. Här är din chans att leda med energi och kreativitet.
Vad erbjuder vi?
• Flexibla arbetstider: Vi tror på balans i livet och erbjuder därför arbetstider som passar både dag, kväll och helg.
• Utbildning och utveckling: För oss är medarbetarutveckling viktigt. Du kommer att få en introduktionsutbildning och möjligheter till intern utveckling för att nå dina karriärmål.
• Personalrabatt: Njut av personalrabatt i alla våra shopar!
• Tillsvidareanställning: Vi erbjuder en trygg anställning efter din provanställning.
• Ekonomiskt stöd: Vi stödjer våra medarbetare med ekonomiskt stöd under föräldraledighet.
Som biträdande platschef kommer du att arbeta på vår shop på Landvetter, en plats fylld med glädje. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö där alla får växa och utvecklas. Här blir du en del av ett team som arbetar tillsammans för att skapa den bästa kaffeupplevelsen.
Vad du kan förvänta dig
Hos oss betonas initiativförmåga och ansvarstagande. Vi uppskattar individer som ser möjligheter och löser problem med flexibilitet och kreativitet. Vare sig det handlar om att leda teamet eller förbättra gästupplevelsen, kommer du att spela en viktig roll i vår framgång.
Vi välkomnar alla som känner igen sig i beskrivningen och som har en sprudlande energi och en drivkraft att göra skillnad.
Är du redo att bli en del av vårt team och skapa magiska kaffeupplevelser varje dag? Vi ser fram emot att höra från dig!
Låter det här kul? Sök direkt, vi kollar ansökningar löpande!
Om du går vidare kommer ett litet test också, inget krångligt, bara en del av vägen framåt. Ersättning
Vi utgår från Unionens kollektivavtal med individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Espresso House Sweden AB
(org.nr 556507-7160), http://www.espressohouse.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Espresso House Jobbnummer
9698128